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11月3日生效！申請美簽須證明「可負擔30天」醫療費用

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▲▼美國,移民,保險,醫療保險。（圖／達志影像／美聯社）

▲11月3日起必須擁有獲批准的保險計畫才可入境美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5日簽署一項公告，宣布自11月3日開始須證明可負擔30天的醫療費用，或是有「得到批准」醫療保險，否則依律不准入境美國。儘管公告指出，此項規定不會影響到尋求庇護的難民，但仍遭移民團體痛批，這是懲罰低收入移民的手段，是非常可恥的規定。

公告上指出，從11月3日開始，只有能證明自己能在抵達的30天內．負擔「合理且可預見的」醫療費用，或是擁有經政府批准的保險，如雇主出資醫療保險、聯邦醫療保險（Medicare）等，才能允許入境美國。此規範不會溯及既往，也不影響持有綠卡的民眾，同樣也不適用於尋求庇護的難民。

相對而言，準備至美國依親的配偶及雙親就會受到影響，加上這項公告低收入戶專用的公營保險「醫療補助」（Medicaid），變相排除了低收入移民。

▲▼美國,移民,保險,醫療保險。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新規將低收入戶、移民常用的公營保險「醫療補助」排除在外。（圖／達志影像／美聯社）

「無限移民」（Boundless Immigration）創辦人藍德（Doug Rand）痛批，這項法令會拆散許多合法移民和他的配偶。「紐約開路」（Make the Road New York）共同執行長巴爾德斯（Javier Valdés）也說，此規定形同處罰低收入移民，「這個無恥的規定就是在避免移民獲得簽證。」

減少移民一直是川普政府的施政方向，根據調查，2020年財政年度安置難民計畫僅有1萬8000名額，是近代有史以來最低的人數。川普表示，美國政府允許數以萬計無法證明可以負擔醫療費用的移民入境，美國醫院並沒有因為治療無保險的人而得到補償，「這種與醫療相關的成本，以更高的稅收、更高的保費和更高的醫療服務費用，轉嫁到美國人民身上。」

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