法國黃背心「禁蒙面」最高可罰50萬　居民憂破壞神聖權利

▲香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》，而法國早在10年前就制定相關法案，更在今年4月黃背心運動期間，實施《反破壞者法案》最高可處以一年有期徒刑和1萬5000歐元罰金。不過實施至今，被許多人批評對控制暴力示威毫無作用，不僅執法不夠精確，也遏止了遊行抗議的「神聖權利」。

黃背心運動自去年11月展開，連續好幾個週末上街頭抗議，訴求提高最低工資、取消對柴油徵收的綠色稅、改善公共服務以及取消富人稅，而馬克宏在2018年12月提出高達100億歐元的改革政策，仍無法平息眾怒。期間更有不少暴力分子混入，砸毀巴黎香榭麗舍大道上多間名店、銀行、餐廳，並與警方爆發激烈衝突。

法國在2009年即有規定，禁止示威者在有違公共秩序風險的狀況下，刻意蒙面以避免身分被認出，最重可罰1500歐元（約台幣5萬900元），而政府更在今年4月，黃背心運動暴力衝突不斷升級期間，實施《反破壞者法案》（Loi anticasseurs），對於在公開遊行期間，或是公共秩序混亂時，沒有合理動機、刻意隱藏全臉或部分臉孔者，可處一年有期徒刑和1萬5000歐元（約台幣50萬6500元）罰金。

▲法國在2009年即有禁止蒙面的法令。（圖／達志影像／美聯社）



此法受到許多批評，國際特赦組織更公開呼籲，原有的禁蒙面法已經足以逮捕犯罪分子，若是強制實行新的法規，可能會誤逮因天氣乾冷、或是防止吸入催淚瓦斯而戴口罩的人，因此必須廢止此法。國會議員也認為，法規的定義非常混亂，尤其「公共秩序混亂」、「刻意」、「合理動機」等定義也不明確，也可能造成蒙面者沒製造混亂也會被逮。

目前《反破壞者法案》實行僅數月，無法斷定是因為「禁止蒙面」而讓黃背心運動趨緩，加上參與抗議的暴力份子，多半是因為破壞公物，或是非法集會被逮捕，沒有辦法判定他們與《反破壞者法案》的直接相關。

《BBC中文網》指出，部分法國人認為，「禁止蒙面」對於停止暴力抗議，不會有任何幫助，反倒增加政府控制群眾的能力，進而遏止了上街遊行抗議的「神聖權利」。

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