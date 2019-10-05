「好貴的水龍頭」他偷開消防栓沖洗路面　判決出爐…賠15萬元

▲桃園市胡姓、蘇姓男子今年3月在平鎮區承包水公司管線工程，偷開消防栓竊取用水清洗路面挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓與蘇姓男子今年3月間承包自來水公司在平鎮區管線工程，施工後因路面髒污，2人竟偷偷開啟消防栓，竊用自來水清洗路面，事後遭人檢舉，2人偵訊時坦承擅自開啟消防栓，但已私下與水公司達成和解，賠償近15萬元費用，檢方偵結胡、蘇2人依違反自來水法罪嫌予以緩起訴，為期1年，6個月內須參加法治教育課程1場。

檢警調查，39歲的胡姓水電行負責人與49歲蘇姓工人，今年3月28日上午8時30分，因承包水公司在平鎮區新光路4段的管線開關閥盒提升與路面整平工程，施工後因路面髒污不堪，2人竟偷開路旁消防栓，公然竊用自來水沖刷路面，後來遭人向市府檢舉告發。

胡、蘇2人在偵訊時坦承擅自開啟消防栓，竊用自來水沖洗路面等犯行，事後已賠償水公司約15萬元達成和解，檢方參酌2人並無前科也坦承犯行，偵結依違反自來水法罪嫌予以緩起訴1年處分，緩起訴處分確定日起6個月內須參加法治教育課程1場。

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