長期照顧家人…家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

▲遠雄人壽攜手果陀與高雄市家庭照顧者關懷協會舉辦舞台劇成果展演。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／綜合報導

隨著台灣邁入高齡社會，身心障礙者與家庭照顧者雙重老化的問題也不斷浮現。壽險業者為了要協助「雙老家庭」對外接觸，因此推動公益喘息服務，並提供多樣的實質協助，至今已給予近百位家庭照顧者支持力量，期盼可以展現實質的助益及關懷行動。

根據內政部統計，截至2019年6月止，全台高齡之身心障礙者約有27萬人，佔總身障人口23%，老老照顧的比例近年也快速倍增。遠雄人壽推動「喘口氣·給力」公益喘息服務，提供戲劇工作坊、營養諮詢、無障礙交通接送、喘息學堂等多方實質協助，更攜手果陀劇場與高雄市家庭照顧者關懷協會舉辦舞台劇成果展演，鼓舞家照者迎向陽光、勇敢做自己的英雄。

遠雄人壽表示，這群長期與被照顧者為伍、難得參與演出的家照者，年齡從17歲至70歲不等，皆因戲劇表演的藝術張力被激發出潛能，透過課程指導肢體伸展及情緒交流，緩解長期照顧的壓力，也蘊育出最真實且動人的舞台劇演出。

其中，有兩位學員面臨家人不幸離世，藉由學員彼此扶持及專業老師引導，積累的情感逐漸獲得抒發、走出哀慟，並投身完成此次展演。

▲家庭照顧者透過「日光之下·日光之上」舞台劇演繹自身故事，真情流露令觀眾深有所感。（圖／遠雄人壽提供）

遠雄人壽表示，喘息服務「戲劇工作坊」無論課程或展演都發揮實質效益，家庭照顧者從學習放鬆自己的肢體與心情，藉由走動找到自己的夥伴，在互演中信任夥伴的帶領，以模仿、創意、舞蹈、意象等形式開啟覺察，傾聽每個人不同的表達方式，開始與照顧生活對話、與自己的內在連結。

高雄市政府社會局及參與長照2.0政策推動的高雄市家庭照顧者關懷協會創辦人邱啟潤也於舞台劇成果展演當天到場給予鼓勵。遠雄人壽總經理趙學欣表示，日光之下的真實人生雖不盡完美，但遠雄人壽的公益行動會一直陪伴在側，並鼓勵家照者將希望寄存於日光之上，歇息過後找到繼續堅持的力量。