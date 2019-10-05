雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展　營造出三國梟雄之間的愛恨情仇

▲只要於偶戲節任一活動現場觀看節目，就有機會獲得限量鴨舌帽一頂。（圖／記者傅誠翻攝）

記者傅誠／雲林報導

2019年雲林國際偶戲節系列活動，雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展於10月5日在布袋戲館一樓特展廳隆重開展，會展由神佛、三國及藝伎三個系列構成，其中三國系列以赤壁之戰、孔明借東風兩場知名戰役作為展覽情境布置，營造出三國梟雄之間的愛恨情仇，場景佈置與木偶的神韻刻畫得栩栩如生，讓人大開眼界。

縣長張麗善表示，本特展展出三國系列，其中呂布頭飾帝雉毛，身著特殊造型盔甲、手持方天畫戟，表現出驍勇善戰的戰神氣勢、貂蟬偶衣採用義大利天絲，電繡鳳凰及手工縫製串珠、水鑽等彰顯其艷冠群芳、董卓偶頭更是高度擬真，顴骨、面紋與陰沉霸氣的眼神，刻畫淋漓盡致，將一方霸主氣勢盡現無遺，戲偶高達160公分、重達25公斤，價值不斐，訂製價格約30萬元。





文化處長陳璧君表示，「偶藝非凡特展」自10月5日起開展，歡迎民眾踴躍前往參觀，除了館內精彩展覽外，只要於偶戲節任一活動現場觀看節目、並在FB或IG拍照打卡標記2019雲林國際偶戲節及加入雲林縣政府文化處Line好友，即可免費兌換一頂鴨舌帽，另外10月11日人間國寶黃俊雄大師在虎尾夜市對面停車場公演等一連串精采活動，歡迎全國民眾前來雲林旅遊及欣賞偶戲。