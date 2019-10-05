大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

▲台中違章鐵皮工廠火警造成2勇消殉職，火調人員初步確認起火點。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦大雅違章鐵皮工廠惡火讓謝志雄、張哲嘉2勇消命喪火場案，消防局火調人員5日持續在現場採證，了解起火原因及相關人是否涉犯刑責。據了解，採證人員初步確認起火點位置，研判可能是電氣因素導致火警，排除人為縱火，但中市消防局不願證實只表示，結果仍得等火場鑑定報告完成才能釐清。

大雅違章鐵皮工廠3日發生大火，造成2勇消命喪火場，引發社會議論，外界雖質疑現場帶隊官當時指揮判斷有問題，但也認為農地違建的鐵皮工廠林立，查報須拆卻遲遲未拆，是害死2勇消的根本問題。檢警事發後也立刻拉起封鎖線蒐證，並約詢業者等相關當事人，試圖還原現場，查明2勇消真正死因。

▲2人從火場中被救出時，遺體已經被燒到焦黑、碳化。（圖／記者李忠憲攝）

▲火警現場仍不時死灰復燃，進行殘火處理。（圖／東森新聞）

由於該處不時死灰復燃，台中市消防局5日仍持續進行殘火處理，另外，火調科人員也到場，在封鎖線內採證，了解火警起火點及起火原因。據了解，有鄰居事發時報案稱，當時先聽到電桶（變電器）爆炸，探頭看發現廠房內已有火煙。

據悉，火調人員已初步找到起火點，並排除人為因素，研判應該是電氣因素造成火警。但台中市消防局不願證實，僅說目前仍持續採證，起火原因仍有待火場鑑定報告出爐才能確定。

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