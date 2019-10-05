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行動將等同恐襲級別　梁振英：未來三日「黑衣暴力」持續升級

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▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲香港在政府宣佈《禁蒙面法》後，度過動盪的一晚。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

港府宣布啟動《禁蒙面法》後，香港各地4日晚間再次警民爆發衝突，不但有休假員警險被汽油彈傷害，還有14歲男童遭到槍擊。大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英隨後在個人臉書發文，表示「未來三日是長假期，『勇武』主導的黑衣暴力會持續升級，『和理非』的遊行示威已經沒有可能。」

梁振英表示，「暴徒的行動會越來越激烈，接近或等同恐襲級別，暴徒的成份也會越來越複雜。大範圍的鐵路、其他公共交通設施，公共場所、商鋪和食肆會無差別地被打、砸、燒。」

▲▼前香港特首梁振英在臉書發文抨擊示威者。（圖／翻攝梁振英臉書）

▲前香港特首梁振英在臉書發文抨擊示威者。（圖／翻攝梁振英臉書）

他指出，「黑暴亦會將心戰升級，網上的謡言和恫嚇會增加，包括航機撞樓、超市搶購、銀行擠提、汽油短缺等，目的是動搖信心，製造恐慌，破壞穩定，這些都是慣用技倆，大家要沉著應對，要用常識常理分辨真偽，不要將虛假失實或誇大的消息轉發。」他並呼籲青少年和婦女盡量減少外出，避免妨礙警察執法，各新聞機構應慎重考慮是否適宜繼續派遣記者上火線。

而在該文上線後，梁振英時隔兩小時又再次發文，表示「昨晚香港經歷了二次大戰以來最大規模的破壞，今早港鐵全線癱瘓。請毛孟靜議員和其他泛民議員面向鏡頭對香港人再說一次『這些只不過是死物』。」

▲▼香港前特首梁振英。（圖／CFP）

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

►用了它不會怒火中燒

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