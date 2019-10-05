西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

▲「咚咚舞蹈團」舞者從火車站周遭慢慢聚集在車站大門前，隨著音樂起舞。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺大橋觀光文化節將於本周週六、日於西螺大橋高灘地草坪盛大舉辦，5日上午9時30分在斗六火車站舉辦快閃活動宣傳，立法委員劉建國戴上限量螺紋造型遮陽帽為活動代言表示，西螺大橋是昔日遠東第一大橋，更是全台最美「八景公路」之首，力邀國人來體會西螺風情。

今日斗六火車站快閃活動，由「咚咚舞蹈團」舞者從火車站周遭慢慢聚集在車站大門前，隨著音樂起舞，過程約5分鐘，吸引許多計程車司機、行經民眾駐足拍照；西螺鎮長鄭玲惠與立法委員劉建國即於舞蹈結束後現身宣傳。

西螺大橋觀光文化節活動有藝術饗宴、親子樂活及產業觀光三大主軸，西螺大橋入口佈置了大型愛心意象，讓民眾拍照打卡，西螺鎮長鄭玲惠說，今年大橋觀光文化節有許多精彩活動，並有巨型扭蛋機，蛋蛋有獎，立委劉建國也邀請民眾一起到西螺為西螺大橋慶祝66歲生日。

▲西螺鎮長鄭玲惠與立法委員劉建國即於舞蹈結束後現身宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國表示，西螺大橋是昔日遠東第一大橋，是全台最美「八景公路」之首，西螺大橋觀光文化節是西螺年度盛事，每年都吸引大批人潮及觀光遊客深入造訪，今年適逢大橋66歲生日，西螺鎮公所安排一系列活動，享受西螺小鎮的小確幸，感受小鎮人文風情。

大橋文化節10月12、13日登場，包含西遊記扭大獎、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、小騎士滑步車比賽、第三屆攝影比賽、虹橋迎晨曦健行活動、著色比賽、美食料理品嚐、西螺觀光巴士等21項主題活動，活動期間大橋上將布置展覽、結合行動雕像、文創市集、時空明信片，還可免費乘坐小火車及觀光巴士，讓遊客深入體驗遊西螺、賞美景。

▲「咚咚舞蹈團」舞者從火車站周遭慢慢聚集在車站大門前，隨著音樂起舞。（圖／記者蔡佩旻攝）

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