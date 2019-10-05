偽造潛艇隱身塗層測試與認證　美最大船廠遭起訴

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦USS Illinois (SSN-786)。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

實習記者施怡妏／綜合報導

聯邦法院9月提起訴訟，美國最大的軍用造船公司亨廷頓.英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries），被指控偽造其潛艇隱身塗層測試與認證書，這會使得美國人的生命處於危險之中。

根據美國軍事網「任務與目標」報導，上月26日亨廷頓.英格爾斯向海軍提交偽造紀錄，稱海軍已經為維吉尼亞級攻擊潛艇（Virginia-class ）進行了「特殊船體處理」的塗層，讓船隻得以躲避敵人的聲納。

投訴狀說，亨廷頓.英格爾斯在維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠採取了一些動作，讓潛艇發生異狀無法使用，並且找透露消息的員工對質。

亨廷頓.英格爾斯和諾斯洛普.格魯曼公司因涉嫌誤導聯邦政府，將隔音塗料用於潛艇上而被起訴，要求賠償超過1億美元。投訴狀指出，「偽造潛艇合同的測試和認證書」違反了聯邦政府的虛假索賠法，這些危險的潛艇，將讓美國人的生命處於危險之中。

亨廷頓.英格爾斯工業於2011年3月31日成立，是諾斯洛普.格魯曼公司的子公司，為美國最大的軍事造船公司，為政府和工業合作夥伴提供專業服務。

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