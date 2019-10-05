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反霸凌！IG「Restrict」功能上線　讓用戶低調隱藏霸凌者言論

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▲Threads。（圖／翻攝自Instagram）

▲Instagram於今年7月宣布推出了反「網路霸凌」的新功能。（圖／翻攝自Instagram）

記者王曉敏／綜合報導

為遏止霸凌，Instagram 2日宣布，名為「Restrict」（限制）的新功能正式上線。該功能能悄悄地限制特定人士的言論，使該名人士的留言變成只有留言者本人看得見，且未來也不會再收到來自該名留言者的留言通知。

Instagram於今年7月宣布推出「反網路霸凌」的新功能，一方面導入AI判讀留言內容，當使用者欲在貼文下方留下惡意評論時，系統會彈出視窗，提醒用戶出手前再想想是否要出口傷人；另一方面則宣布將推出「Restrict」功能，讓用戶能隱藏特定對象的留言及與其有關的通知。

這項名為「Restrict」新功能，日前終於正式上線，讓用戶能安靜地保護自己的帳號，同時仍可留意反制他人的霸凌行為。

▲▼Instagram Restrict。（圖／取自Instagram）

▲「Restrict」功能與過去常見的「封鎖」不同，能低調阻止友人霸凌。（圖／取自Instagram）

「Restrict」功能與過去常見的「封鎖」不同，封鎖他人帳號是直接將自己與對方的帳號隔開，換句話說，封鎖者也無法再監控被封鎖者的行為，且封鎖他人的舉動是相當明顯的，因為帳戶一旦遭他人封鎖，便再也看不見彼此的貼文。

「Restrict」能低調阻止來自友人的霸凌，且將對方「Restrict」後，對方仍能查看你的貼文也能在貼文下方留言，卻再也看不到你什麼時候在線上，或者有沒有已讀對方的消息；而你也不會再看到來自對方的惡意留言，且對方的私訊內容也會自動轉至訊息請求，你不會收到對方的訊息通知。該功能目前已開始部署至全球市場。

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