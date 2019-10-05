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檢稱私菸案涉機密…吳宗憲律師批「純屬虛構」　聽庭小學生：總統怎沒來？

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▲▼10月5日吳宗憲出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲私菸案交保後，吳宗憲 （白襯衫）、張恒嘉復職並調往憲兵隊，2人住居現況與先前陳報內容有異，北院10/5傳他們到庭說明。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

私菸案起訴後，北院裁定吳宗憲、張恒嘉2人，各以100萬元交保並限制住居，經法院追蹤，吳、張2人近日已重返工作，先前陳報在高雄的住居地應有變化，北院5日傳喚2人到庭，請他們陳述目前工作、住居狀況。開庭的最後，檢、辯雙方均不同意監察院調閱本案書卷，但吳宗憲委任律師不認同檢方「內容涉國家機密」的說法，直言「純屬虛構」，開庭有了些許火花。江翠國小學生碰巧於今天到北院參觀，冷清的座位席坐得滿滿，同學對「第一次看到吳宗憲本人」感到新奇，算是一段小插曲。

吳宗憲今日在律師陪同下出庭，精神顯得還不錯，張恒嘉則略顯疲憊；法官先請2人陳述近日工作狀況，吳宗憲表示，他復職後於9月1日被調往台北憲兵隊，1個月約有20天住在宿舍，放假時則回高雄老家，法官質疑，「你在9月1日就調往台北憲兵隊，住居狀況與先前陳報內容差異極大，為何沒主動提報？」，吳宗憲稱對規定不甚了解，表示抱歉。

張恒嘉則表示，交保後回國安局報到，得知將「暫時」調往士林憲兵隊，3、4個禮拜後才確定調動，事後也請律師具狀提報，上班時也都住在士林憲兵隊，休假時若沒回高雄，就到姐姐在台北的住處。

今天開庭休庭2次，各長約半小時左右，期間法官還特地向國防部等機關，確認吳、張2人供詞是否屬實，並於開庭接近尾聲時，請他們之後要主動提報休假規劃，也將派人不定期查訪，並函請憲兵隊注意2人出勤時的狀況。

至於監察院請求調卷部分，檢察官表示，本案涉《國家機密法》部分，調卷並不符合規定，且為確保審判獨立性，建議北院拒絕提供；吳宗憲委任律師對「拒絕提供」有共識，卻不同意檢察官提內容涉「國家機密」，除批此說法「純屬虛構」，更批檢方起訴內容前後矛盾。檢察官補充，是因對北院調查內容不清楚，擔心若其中有涉及國家機密部分，才會出言提醒。

江翠國小的同學今天碰巧到北院參觀，法官訊問到一半時，只見同學們陸續進場，將原本冷清的座位席坐得滿滿，將法庭內原本嚴肅的氣氛活絡了許多；大多數同學都知道這是大名鼎鼎的「私菸案」，不少人對第一次看到「吳宗憲」本人感到新奇，也有同學天真地問，「總統怎麼沒來？」，算是今日庭上一段小插曲。全案將於11月1日召開準備庭。


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