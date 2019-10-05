順澤宮冠軍「大」神帽加持hi翻了　埔心國中帶選手參拜

▲埔心國中選手帶特大號神帽到順澤宮參拜祈求好運。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

唐詠絮／彰化報導

為了手球隊孩子能在全國賽勇奪佳績，彰化縣埔心國中校長黃森明和教練張欣茹，帶領選手們手持大頂冠軍帽珍珠板，上面有選手們簽名，前來埔鹽鄉順澤宮參拜祈福，希望延續神蹟，能像挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）頭戴彰化埔鹽「順澤宮」帽，在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠一樣，抱回全國賽冠軍杯。

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▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。

張欣茹說，成軍6年來延續學區明聖及舊館國小選手的訓練，在縣內都囊括前2名，代表參加全國賽但卻未能抱回獎杯，孩子們都希望能在帝爺公加持下，讓他們過關斬將般地勝出，勇奪獎牌，羽球隊從去年開始在謝教練專業訓練下成績突飛猛進，相信在神佛加持下，今年的縣賽一定會令人刮目相看。

▲埔心國中管樂隊。

剛接任埔心國中的校長黃森明正愁著籌募經費，希望能讓球隊增加參賽機會、增強奪牌實力，在顧問的安排下請神威遠播的玄天上帝幫忙，同時幫忙這群熱愛體育的孩子們奪牌，延續體育生命，順澤宮主任委員魏信顧深受感動，安排接待來自埔心國中的師生們，同時致贈每位選手加持過的神符包，為學生們加油打氣。

尤其管樂隊去年在「鑼鼓喧天， 行進管樂」、室內管樂比賽在縣內奪得第3名，今年希望在大校夾擊下，能有更上一層樓的佳績，學校也藉由莊嚴肅穆的祝禱儀式，幫助學生能夠定心，同時激勵他們的士氣。

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