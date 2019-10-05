　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

順澤宮冠軍「大」神帽加持hi翻了　埔心國中帶選手參拜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

▲埔心國中選手帶特大號神帽到順澤宮參拜祈求好運。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

唐詠絮／彰化報導

為了手球隊孩子能在全國賽勇奪佳績，彰化縣埔心國中校長黃森明和教練張欣茹，帶領選手們手持大頂冠軍帽珍珠板，上面有選手們簽名，前來埔鹽鄉順澤宮參拜祈福，希望延續神蹟，能像挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）頭戴彰化埔鹽「順澤宮」帽，在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠一樣，抱回全國賽冠軍杯。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

請繼續往下閱讀...

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。

張欣茹說，成軍6年來延續學區明聖及舊館國小選手的訓練，在縣內都囊括前2名，代表參加全國賽但卻未能抱回獎杯，孩子們都希望能在帝爺公加持下，讓他們過關斬將般地勝出，勇奪獎牌，羽球隊從去年開始在謝教練專業訓練下成績突飛猛進，相信在神佛加持下，今年的縣賽一定會令人刮目相看。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

▲埔心國中管樂隊。

剛接任埔心國中的校長黃森明正愁著籌募經費，希望能讓球隊增加參賽機會、增強奪牌實力，在顧問的安排下請神威遠播的玄天上帝幫忙，同時幫忙這群熱愛體育的孩子們奪牌，延續體育生命，順澤宮主任委員魏信顧深受感動，安排接待來自埔心國中的師生們，同時致贈每位選手加持過的神符包，為學生們加油打氣。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

尤其管樂隊去年在「鑼鼓喧天， 行進管樂」、室內管樂比賽在縣內奪得第3名，今年希望在大校夾擊下，能有更上一層樓的佳績，學校也藉由莊嚴肅穆的祝禱儀式，幫助學生能夠定心，同時激勵他們的士氣。

▲埔心國中選手到順澤宮參拜祈求好運。（圖／埔心國中提供）

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

彰化3車連環撞釀5傷　1男「肝臟破裂」4歲童與1歲嬰也送醫

國慶連假放4天！國道「好走時段」出爐　收假日免收費時段到10時

ET快訊
快訊／八里64快速道路嚴重車禍！「貨櫃車失控」撞破隔音牆　駕
顏料塗臉也不行！香港《禁蒙面法》懶人包一次看懂　僅三種人免罰
準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

順澤宮冠軍「大」神帽加持hi翻了　埔心國中帶選手參拜

爆打扯髮扔出博愛座！網提案「開罰讓座魔人」　怒喊：危害程度等同酒駕

誠實蜜蜂撤台「擺明不還錢」！受害店家控：詐騙、無能為力了

東方海面熱帶性低氣壓生成！　10月颱「哈吉貝」下周生成機率高

公路客運首訂「手續費、全額退費標準」看這篇　最快12月上路

一看時間「4:44」頻率超高！大票網震驚點頭：半夜瞄到秒清醒　內行解答

李鎨澂／審預算又申請補助的時代力量

快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有任何工作人員續留台灣

世新迎接社群媒體時代　邀專家從大數據中千錘百練出真價值

影／黑色購物節來了！台灣好市多「7天全球最長」剁手日期曝光...價格絕對甜

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

順澤宮冠軍「大」神帽加持hi翻了　埔心國中帶選手參拜

爆打扯髮扔出博愛座！網提案「開罰讓座魔人」　怒喊：危害程度等同酒駕

誠實蜜蜂撤台「擺明不還錢」！受害店家控：詐騙、無能為力了

東方海面熱帶性低氣壓生成！　10月颱「哈吉貝」下周生成機率高

公路客運首訂「手續費、全額退費標準」看這篇　最快12月上路

一看時間「4:44」頻率超高！大票網震驚點頭：半夜瞄到秒清醒　內行解答

李鎨澂／審預算又申請補助的時代力量

快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有任何工作人員續留台灣

世新迎接社群媒體時代　邀專家從大數據中千錘百練出真價值

影／黑色購物節來了！台灣好市多「7天全球最長」剁手日期曝光...價格絕對甜

在網路上賣賓士…他遇到積極買家　歡喜赴約卻遭強制過戶還被丟包在山區

世田賽／男子400接英國37秒56創今年最佳　日本、中國進決賽

玩命關頭主角保羅沃克21台珍藏名車將拍賣　所得投入公益作愛心

亞錦賽／只打中日韓　林子偉、張育成出賽有限制

最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺

長期照顧家人…家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

「玫瑰瞳麟眼」15大驚句拳頭硬了！　王瞳阿姨氣噗噗：幹嘛一直找我們「頑童」嘛

大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

快帶小孩來！兒童新樂園「平日免費」還送遊樂券　國慶寶寶也免錢

「前世情人們」打架掛彩！把拔問誰乖...小奴才心虛低頭

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

真的熊貓外送員！網笑歪：老闆親..

Skoda車98加2百！員工：..

妻狂line男主管　他一看「小..

周六晚變天！下周颱風生成機率高

男友被子散發「臭又濃睪丸味」網..

內部信曝光！誠實蜜蜂宣佈正式撤..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

高雄OL患異食癖　3天嗑1kg..

街景拍到台中山區裸男女　Goo..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

魚會痛！動保籲勿買「活綁鱸魚」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

更多熱門

相關新聞

冠軍神帽　順澤宮：拒絕接單

埔鹽順澤宮冠軍神帽，由於廟方只送不賣，從9日至15日，預定已經超過4萬頂，廟方工作人員日夜馬不停蹄忙碌應付索取領帽民眾，主委魏信顧甚至已經累到病倒去醫院吊點滴，廟方決定登記到下午5時截止，暫時「全面拒絕接單」，今天總算平息索帽排隊亂象，也讓廟方人員暫時喘口氣。

明年東奧結束　艾登將到順澤宮

冠軍帽鐵人艾登允諾　東奧結束來台參拜

蛋黃酥排30天　冠軍神廟排隊40天

冠軍神帽爆紅　順澤宮成秋節打卡景點

關鍵字：

埔心國中順澤宮冠軍帽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面