　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃機地勤工人遭運貨盤車夾斷腳　疑未依ＳＯＰ卸貨有明顯疏失

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園機場3日傳出地勤人員裝卸行李時遭盤車夾斷左腳意外，桃勤正做內部調查有無違反標準作業流程（ＳＯＰ）。（圖／讀者提供）

▲桃園機場3日傳出地勤人員裝卸行李時遭盤車夾斷左腳意外，桃勤正做內部調查有無違反標準作業流程（ＳＯＰ）。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場3日傳出地勤人員在管制區裝卸行李貨物時遭盤車夾斷左腳，意外發生後，警消迅速將受傷工人送醫，幸無生命危險目前修養療傷中；事發後，桃勤公司查出能是工人操作時疑似未依照標準作業流程，肇事與受傷員工都有責任，未來將嚴格要求桃勤人員落實工作安全，所有行李裝卸都須依照SOP進行。

據指出，3日下午4時許，桃園國際機場第二航廈D6停機坪，桃勤裝御組張姓工作人員，在停機坪裝御阿聯酋航空EK-366A380客機準備飛往杜拜地行李，在行李盤車連結時左腳不慎被盤車夾斷，造成左小腿骨折，意外發生後，桃勤緊急聯繫警消送往衛福部桃園醫院急救，經過治療後目前已返家休養。

桃勤公司指出，經過調查，這次意外是張姓工人當天裝卸行李時，在最後一趟行李裝卸過程後準備下班，一名朱姓工人在飛機靠攏時可能疏忽未注意，導致張被盤車夾斷左腳，雖緊急將盤車停俥，但張的左腳仍發生骨折意外，由是意外發生地在機場管制區內，朱姓工人接受桃機公司酒測，酒測值為0。

桃勤公司表示，意外發生後，公司已要求所有人員工作時必須嚴格依照SOP進行，落實工作安全，避免類似意外再度發生，桃勤也將對朱姓員工作出適當懲處。

據指出，2015年5月19日，桃勤潘姓員工在北機口維修貨機盤車時，遭重達1.6公噸盤車壓成重傷，經過急救後，幸運挽回性命，事隔4年類似意外居然再度上演。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►朱立倫：香港反送中情勢快速惡化　港府應拿出誠意與民眾溝通

►「蘆竹王陽明」慘了！300G偷拍5少女性愛片　法官重判囚10年

►釐清「南方澳斷橋案」案情　宜蘭檢方搜索桃園健行科大

ET快訊
快訊／八里64快速道路嚴重車禍！「貨櫃車失控」撞破隔音牆　駕
顏料塗臉也不行！香港《禁蒙面法》懶人包一次看懂　僅三種人免罰
準新郎婚前忍不住！扒女賓客比基尼性侵被未婚妻目睹…2天後爽結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

在網路上賣賓士…他遇到積極買家　歡喜赴約卻遭強制過戶還被丟包在山區

大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

快訊／八里64快速道路「貨櫃車失控」！撞破60m長隔音牆　駕駛命危

桃機地勤工人遭運貨盤車夾斷腳　疑未依ＳＯＰ卸貨有明顯疏失

彰化3車連環撞釀5傷　1男「肝臟破裂」4歲童與1歲嬰也送醫

檢稱私菸案涉機密…吳宗憲律師批「純屬虛構」　聽庭小學生：總統怎沒來？

以為眼睛業障重！小貨車逆向開上國道　警認真一瞧車上竟然沒人！

旗下公司遭稽查停業「關押中」連千毅全掌握　秘訣是…看守所買小電視

南方澳大橋拆除／台灣最大海面工作平台船出動！萬噸「宏禹一號」抵港

買機車胎壓超標2倍…他告車行「過失致死」　檢駁：無人受傷！

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

在網路上賣賓士…他遇到積極買家　歡喜赴約卻遭強制過戶還被丟包在山區

大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

快訊／八里64快速道路「貨櫃車失控」！撞破60m長隔音牆　駕駛命危

桃機地勤工人遭運貨盤車夾斷腳　疑未依ＳＯＰ卸貨有明顯疏失

彰化3車連環撞釀5傷　1男「肝臟破裂」4歲童與1歲嬰也送醫

檢稱私菸案涉機密…吳宗憲律師批「純屬虛構」　聽庭小學生：總統怎沒來？

以為眼睛業障重！小貨車逆向開上國道　警認真一瞧車上竟然沒人！

旗下公司遭稽查停業「關押中」連千毅全掌握　秘訣是…看守所買小電視

南方澳大橋拆除／台灣最大海面工作平台船出動！萬噸「宏禹一號」抵港

買機車胎壓超標2倍…他告車行「過失致死」　檢駁：無人受傷！

在網路上賣賓士…他遇到積極買家　歡喜赴約卻遭強制過戶還被丟包在山區

世田賽／男子400接英國37秒56創今年最佳　日本、中國進決賽

玩命關頭主角保羅沃克21台珍藏名車將拍賣　所得投入公益作愛心

亞錦賽／只打中日韓　林子偉、張育成出賽有限制

最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺

長期照顧家人…家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

「玫瑰瞳麟眼」15大驚句拳頭硬了！　王瞳阿姨氣噗噗：幹嘛一直找我們「頑童」嘛

大雅惡火2勇消喪命　鄰居證詞「變電箱爆炸」疑是起火原因

快帶小孩來！兒童新樂園「平日免費」還送遊樂券　國慶寶寶也免錢

「前世情人們」打架掛彩！把拔問誰乖...小奴才心虛低頭

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

阿兵哥甜喊寶貝　誘13歲少女裸..

連千毅包被驗證「假的」　當舖曾..

蘭庭國際談假包：時間會證明一切..

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

「蘆竹王陽明」偷拍5女重判10..

徐國勇稱火場沒人就別進！消防員..

澄清湖活逮6.5米巨蟒　下場被..

直播主嗆館長　涉暴力討債逮捕

AB、O父母生O型子　法官認證..

連千毅親諾買包有賠！愛馬仕包驗..

快訊／台中肥料廠長墜2.5m深..

更多熱門

相關新聞

桃機推智慧化服務　報到託運通關一路通

桃園國際機場為加速旅客報到與通關服務，10月起將推動「Smart出國真輕鬆」自動化智能機場服務，包括多元化自助報到、自助行李託運、自動通關與行李宅收服務等四大項，以提升機場運能與節省旅客準備通過與託運行李時間。桃機公司指出，10月起旅客透過4項服務至指定地點可參加扭蛋或拉霸機抽獎活動，有機會獲得不限航點來回機票的大獎。

桃機邊境緝毒添新軍　緝毒犬入列

邱素芬媒合青農到桃機　販賣有機蔬菜

桃機第一航廈推首部「行動餐車」

桃機二航廈弊案　工程處長遭聲押

關鍵字：

桃機地勤裝卸行李遭盤車壓斷腳疑似未依照SOP卸貨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面