桃機地勤工人遭運貨盤車夾斷腳　疑未依ＳＯＰ卸貨有明顯疏失

▲桃園機場3日傳出地勤人員裝卸行李時遭盤車夾斷左腳意外，桃勤正做內部調查有無違反標準作業流程（ＳＯＰ）。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場3日傳出地勤人員在管制區裝卸行李貨物時遭盤車夾斷左腳，意外發生後，警消迅速將受傷工人送醫，幸無生命危險目前修養療傷中；事發後，桃勤公司查出能是工人操作時疑似未依照標準作業流程，肇事與受傷員工都有責任，未來將嚴格要求桃勤人員落實工作安全，所有行李裝卸都須依照SOP進行。

據指出，3日下午4時許，桃園國際機場第二航廈D6停機坪，桃勤裝御組張姓工作人員，在停機坪裝御阿聯酋航空EK-366A380客機準備飛往杜拜地行李，在行李盤車連結時左腳不慎被盤車夾斷，造成左小腿骨折，意外發生後，桃勤緊急聯繫警消送往衛福部桃園醫院急救，經過治療後目前已返家休養。

桃勤公司指出，經過調查，這次意外是張姓工人當天裝卸行李時，在最後一趟行李裝卸過程後準備下班，一名朱姓工人在飛機靠攏時可能疏忽未注意，導致張被盤車夾斷左腳，雖緊急將盤車停俥，但張的左腳仍發生骨折意外，由是意外發生地在機場管制區內，朱姓工人接受桃機公司酒測，酒測值為0。

桃勤公司表示，意外發生後，公司已要求所有人員工作時必須嚴格依照SOP進行，落實工作安全，避免類似意外再度發生，桃勤也將對朱姓員工作出適當懲處。

據指出，2015年5月19日，桃勤潘姓員工在北機口維修貨機盤車時，遭重達1.6公噸盤車壓成重傷，經過急救後，幸運挽回性命，事隔4年類似意外居然再度上演。

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