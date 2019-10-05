外送業「月破10萬」強勢崛起？員工爆心酸現況：連等餐都被客人揶揄

▲現在不難看到粉紅身影穿梭在大街小巷中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

外送行業進入戰國時代，成為許多年輕人兼差的首選之一，而網上也不乏各種討論，甚至有外送員透露，月收海放一般上班族。然而，卻有同行現身訴苦，表示根本沒有想像的好賺，最鬱悶的是「被客人揶揄我們賺很多」。

日前，一名外送哥分享月破10萬心得，而猛拚接單的他，24天下來僅休息1天；更驚人的是，整個月總件數竟高達1227件。明細曝光後，掀起廣大輿論，有人直呼「賺很大」，但也有許多網友看出數字背後的心酸。

請繼續往下閱讀...

▲外送員發文抱怨。（圖／翻攝自靠北熊貓）

沒想到，炫耀文也引起許多同行的不滿，就有外送員在靠北熊貓發文抱怨，「收入高的苗栗哥，你高調到造成他人困擾，我在桃園...連在店家等個餐，都被客人揶揄我們賺很多，還被說最可憐的是店家和消費者！因為熊貓賺的都是他們的錢」、「昨天等餐也被問，還是嘲諷的口氣說，我們賺不到是因為沒苗栗哥努力」。

不過，有理性網友留言緩頰，表示「我看到熊貓的人，不會覺得他們賺很多，因為他們真的很辛苦，不管大太陽或下雨，他們付出的是勞力，本來就應該得到他們應得的待遇！很敬佩他們的工作。」

事實上，外送行業會碰到的「難關」層出不窮，像是之前就有外送員到雞排店取餐，因沒主動報上取單編號，惹怒老闆娘，慘被陌生男爆打；或是碰上奧客，被極盡嘲諷、羞辱；也有人為了趕趟次，不慎在途中發生車禍，只能說這一行沒有想像的容易啊！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！