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聚焦臨床＋控管支出　北極星董座連華榮：營運漸入佳境

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▲北極星-KY（6550）在君悅召開肝癌臨床試驗主持人會議。（圖／記者姚惠茹攝）

▲北極星-KY召開肝癌臨床試驗主持人會議。（圖／北極星提供）

記者姚惠茹／台北報導

北極星-KY（6550）今（5）日在君悅召開肝癌臨床試驗主持人會議（PI meeting），邀集參與ADI-PEG 20用於肝癌治療的台灣臨床試驗代表等，以及美國負責醫藥事務及臨床試驗的高階主管，而各單位也同步報告臨床進度與收案狀況。北極星-KY董事長連華榮表示，對未來營運樂觀且具信心。

歷經半年，北極星-KY研發改善計劃循序漸進一一落實，包括資源應用、臨床先後順序、募資計畫等等，並在臨床試驗方面，集中資源加速進行肺間皮癌與肝癌兩項為申請藥證準備之關鍵性臨床試驗上，當中肺間皮癌的二期臨床試驗規劃收錄176位病患，截止9月底止已收錄159位。

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▲北極星-KY（6550）在君悅召開肝癌臨床試驗主持人會議。（圖／北極星提供）

▲北極星-KY召開肝癌臨床試驗主持人會議。（圖／北極星提供）

北極星表示，肝癌部分已進入美國、英國、韓國、台灣及中國大陸等5個國家，共計32家醫院進行收案，預計收錄225位病患，截至目前已收錄近百位，其中台灣收錄54位、韓國10位，中國大陸第一位病患也在9月底完成文件簽署，預計10月初開始進行療程，試驗預計明年完成收案。

北極星在財務改善部分，新團隊從今年2月接手後，已經開始同步進行財務改善計畫，並從今年4月開始，每個月的現金支出都已經從過去的300萬美元降至約現在的200萬美元，達到公司年初法說會時所提的目標。

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