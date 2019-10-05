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被催房租...噁男掐住脖子強吻「硬挺進」　美艷女房東淚訴：他早就想這樣了

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▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲洪男不滿被催繳房租，竟失控狠掐對方脖子，還硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

洪姓男子因不滿被女房東小言（化名）催繳房租，竟暴怒狠掐她脖子嗆聲，「要同歸於盡」。雙方僵持10幾分鐘後，洪男獸性大發，不但強吻、搓揉小言胸部，還性侵得逞，最後再持刀逼迫小言簽下「工作抵租金」的協議書，讓小言嚇得只好照做。案經小言提告，橋頭地院依傷害、強制性交、剝奪他人行動自由等罪合併判處5年4個月徒刑，其中4個月得易科罰金。

根據判決書，洪男從事板模工作，2015年2月開始跟小言租屋，至今已4年之久。然而，2019年4月間，他因為欠繳房租被小言催繳，因此心生不滿，竟失控掐住小言脖子，還嗆聲「要你死」、「要同歸於盡」等，讓小言嚇得不知如何是好。

2人僵持大概10幾分鐘後，洪男又色心大起，強扯小言頭髮後將她壓制在地，並強吻、搓揉她胸部，最後性侵得逞。洪男逞慾後竟還不肯罷手，見到小言想趁隙離開，還拿起菜刀揮舞，強逼小言寫下「房東與房客所欠租金，每月20號這工作抵租金」的協議書，才讓她離開。

事後小言提告表示，洪男這樣的行為對她身體留下很多的後遺症，「而且他也說過早就想這樣子了」，讓她身心受到極大的恐懼。

橋頭地院審理後，認為洪男只因為被催討房租而做出此事，讓小妍因為害怕遭受不測而不敢呼救，根本就是恃強欺弱，也欠缺對女性身體自主權的尊重，且還一度否認犯行，至今也未賠償小言任何損失，惡性不輕，因此將他依傷害、強制性交、剝奪他人行動自由合併判刑5年4個月，其中4個月得易科罰金。全案可上訴。

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