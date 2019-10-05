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一天2餐！手搖飲店長爆肥15kg淚：快餓死了...「改吃3餐」卻神奇激瘦4kg

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▲運動,減肥（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲正常吃搭配走路，女店長狂瘦4公斤！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少民眾減肥，會有「吃兩餐＝會瘦」的錯誤迷思！一名女患者想瘦身，早餐只喝咖啡、午餐一個便當、晚餐吃水果，直呼「每天都快餓死了」，怎料體重卻毫無動靜，身體甚至開始出狀況。最後中醫師建議正常吃三餐後，神奇的是，讓她一個月反驟減4公斤。

中醫師廖婉絨在《醫師好辣》分享一天只吃2餐的驚人案例，她透露，日前一名28歲女性患者來求減重，因擔任飲料店店長壓力頗大，這幾年常吃消夜，導致體重從55暴增到70公斤。女店長驚覺身材腫如氣球，求診前，先戒掉吃宵夜的壞習慣，一天只吃2餐，「早餐只喝一杯咖啡、中午一個便當，晚餐吃店內切剩的水果」，此外，她也自曝這一行辛酸，有時客人點錯飲品，她怕倒掉浪費，只好自己喝完。

請繼續往下閱讀...

2至3個月惡性循環下，女店長崩潰表示，體重連1公斤都沒削減，且體脂率從35飆到38，束手無策之下，只好向醫師求救正確瘦身方法。廖婉絨一看，女店長屬於下半身水腫，加上長期久站，有靜脈曲張問題，接著詢問身體狀況，發現三酸甘油脂偏高、開始有經痛狀況、分泌物突然變多等。

廖婉絨判斷是飲食出了狀況，優先建議一天改回吃三餐，因女店長體質偏虛寒，「早餐一定要進食，像是熱地瓜、溫豆漿或低脂牛奶，晚餐不能只吃水果，生菜沙拉改為燙青菜，可另加薑蔥蒜，以及一定要吃優質的蛋白質。」

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▲▼一天2餐！手搖飲店長爆肥15kg淚：快餓死了...「改吃3餐」卻神奇激瘦（圖／翻攝醫師好辣）

▲女店長改吃3餐卻神奇激瘦！（圖／翻攝醫師好辣

女店長一聽要吃三餐，原本相當排斥，抱怨直呼「我都只吃兩餐，都瘦不下來，不是越吃越胖嗎？」廖婉絨耐心開導，先當作體質調理，女店長測試兩周後，體重雖然沒有大幅改變，不過身體狀況真的變好了，「分泌物變少、也不經痛了，且經期前明明水腫，卻反瘦0.5公斤！」

經期後兩周，女店長身體也果真開始巨大驟變，廖婉絨說，她下班也去運動走路，「兩周體重掉了3.5KG，正常飲食後，反而一個月瘦了4KG，體脂率從38降至33！」對此，廖婉絨叮嚀，戒掉含糖飲料也是關鍵，建議女店長可泡「茯苓茅根茶」當水喝，可幫助消腫、止渴、利尿等。

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