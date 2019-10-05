旗下公司遭稽查停業「關押中」連千毅全掌握　秘訣是…看守所買小電視

▲連千毅在看守所內使用掌上型電視掌握外界訊息。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

直播主連千毅被關押進看守所至今已過了13天，早年曾入獄的連似乎對所內的生活也相當適應，除了關押的第一晚處在作息調整外，目前狀況似乎也已完全融入，每天均配合獄方規定的9點熄燈時間就寢，三餐幾乎都能完食，3天前更以3200元購入掌上型電視，換言之，連可能已知曉目前旗下的精品公司在聯合稽查的壓力下已申請停業。

相關人員也透露，連千毅被關押的當晚胃口不好，第二天起就逐漸能適應看守所內的生活，4日的所方提供的晚餐有什錦拌飯、滷雞翅、高麗菜炒培根、紅茶等，連都有吃完，包含5日的早餐奶酥銀絲卷和米漿也沒剩下，且連為了得知外界的狀況，填寫三聯單委託所方代購大小約4吋的掌上型電視，單價為3200元，也就是說，被關押進看守所後，連千毅應能掌握到自己公司停業，也包含保二總隊扣押的商品被原廠鑑定為贗品。

據了解，連千毅9月份掀起的直播主之亂，在連續幾天的暴力、槍擊事件下，讓民眾人心惶惶、治安堪憂，甚至驚動警政署、刑事局接連派員南下坐鎮，22日依組織犯罪、恐嚇危害安全等罪被警方移送，檢察官經7小時的複訊後聲押，地院在隔日裁定羈押，緊接著就被送進看守所。