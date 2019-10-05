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大選倒數！韓國瑜陷危機…李佳芬「代夫出征」與競辦分進合擊

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▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／特稿

隨著總統大選時間逼近，但國民黨總統參選人韓國瑜近期民調低迷，選情有待提升，加上市政國政兩頭燒，只剩假日時間跑競選行程，因此太太李佳芬近期開始代夫出征，扮演韓國瑜分身開始跑選舉場合，加上競選辦公室負責相關選舉事務，國民黨中央負責組織動員，想把韓國瑜聲勢從谷底拉起，全員分進合擊。

面對國民黨總統提名候選人韓國瑜的聲勢大不如前，國民黨中央定位在扮演統籌全國競選總部，以及組織動員和後援會體系，原本是打算與韓國瑜陣營分進合擊，但這段時間來國民黨還在努力整合中，得好好思考如何在最後這段時間逆襲，扮演好「輔選」角色。

▲▼市長韓國瑜參加高雄流行音樂中心ic 啟用。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜國政市政兩頭燒 。（圖／記者賴君欣攝）

另外，韓國瑜競選辦公室目前在全台各地，都布有各縣市聯絡人，以利各縣市輔選單位對口聯繫，與地方接軌，也負責處理韓國瑜相關選舉事務，更為了韓國瑜避免失言，現在國政議題全交由發言人來處理，除了前主播何庭歡，再加上近期剛空降的新北市議員葉元之，根據相關人士透露，就是因為何庭歡砲火不夠猛烈，現在加上葉元之「一柔一剛」，想重振士氣。

▲韓國瑜出席「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓競辦發言人葉元之(左)、國政顧問團發言人黃曼昕(中)、韓競辦發言人何庭歡(右)。（圖／記者賴君欣攝）

但身為高雄市長，韓國瑜曾承諾「平日拚市政，假日才拚選舉」，但離大選剩沒多久，若只能利用假日跑競選行程，可能時間不太夠，因此，太太李佳芬開始代夫出征，扮演韓國瑜分身幫忙跑分頭造勢，從北跑到南，盼能穩定基本盤。

▲▼李佳芬出席韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選總部揭牌活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲李佳芬代韓國瑜跑行程。（圖／記者徐斌慎攝）

韓國瑜從過去的「一人救全黨」，到現在「全黨救一人」，想把選戰節奏拉回，非韓國瑜一人所能主導，選舉剩不到100天，要從谷底爬升，還需同志一起努力。

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