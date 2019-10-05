南方澳大橋拆除／台灣最大海面工作平台船出動！萬噸「宏禹一號」抵港

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳大橋1日無預警坍塌，交通部決定以3年為目標展開重建。交通部長政次黃玉霖說，因橋拱重500公噸丶橋面重1千公噸，確定將以切開拆解方式來進行拆橋，而為進行解構作業，5日上午一萬噸大型升降平台船「宏禹一號」也已經抵達蘇澳港，目前已停泊於蘇澳港7號碼頭準備中，最快7日當周待主任檢察官同意後能馬上進行拆橋工程。

▲南方澳斷橋一萬噸級大型升降平台船「宏禹一號」已經抵達蘇澳港，停泊於蘇澳港7號碼頭。（圖／記者游芳男翻攝）

南方澳大橋拆除工作確定近期將開工，萬噸級海面工作平台船「宏禹一號」5日上午已經抵蘇澳港，停泊在7號碼頭做準備。交通部長政次黃玉霖表示，此次出動的「宏禹一號」是我國最大的海上工作船能完全獨立作業，施工過程不會進入陸地，不會影響漁港周邊的進出道路及外觀；另外，因規模大，拆橋解塊處理也能更精簡，一旦橋體切割越少，吊裝速度也會更有效率，同時，切割面少的情況下，橋體證據也將更完整保留。

目前初估南澳大橋拆除工程需2至3天，拆橋時會進行封港，黃玉霖說在此期間，「將提供8、9號商港區碼頭讓20公噸以下的漁船暫停，細節部分都會與漁民團體協商達成共識，絕對會提早通知漁民，方便雙方作業」。

拆橋作業最快7日當周可以施工，一切待主任檢察官同意後將會馬上進場作業，而有關近日的颱風問題，黃玉霖表示，萬噸級的「宏禹一號」可接支撐在海底，支撐面展開後相當穩固，颱風來也不會收到影響。

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