PayPal宣佈退出虛擬貨幣Libra　衝擊臉書推動加密貨幣計劃

▲PayPal在4日宣佈退出臉書的加密貨幣Libra計劃。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

線上支付系統PayPal 4日宣佈退出臉書（Facebook）的加密貨幣Libra計劃，同時也不再是Libra Association的成員。這對臉書而言無疑是一大打擊。

據《法新社》報導，PayPal表示，雖然該公司退出Libra計劃，但也支持臉書欲發行Libra的抱負，期望未來也有機會繼續合作。

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PayPal的擔憂主要來自監管單位壓力，還有各界對於Libra被用來洗錢的疑慮。

臉書與PayPal、Visa、Uber、Coinbase、Lyft、Mastercard、Vodafone、eBay和Spotify在內的28家企業共同合作，組成協會來管理新的加密貨幣。

但自臉書（Facebook）宣佈計劃推出Libra以來爭議不斷，受到各國監管機關質疑與抵制，此前，Visa、Mastercard等金融合作夥伴也都動搖，重新考慮是否繼續參與Libra的事務。

據《華爾街日報》報導，在各國監管機關和銀行的極力反對下，這些金融合作夥伴不希望引起政府監管單位的注意和調查，所以拒絕公開支持Libra。

此外，蘋果（Apple）執行長庫克接受《Les Echos》採訪時也表示，貨幣發行權應該掌握在國家手中，不支持由私人企業發行貨幣，就像臉書（Facebook）發行Libra一樣，他認為私人企業不應該以這種方式獲得權力。

臉書宣稱創立Libra Association是為了讓數十億無法使用銀行帳戶的人，能用虛擬貨幣進行交易，也公佈Libra儲備貨幣組成比例，希望降低社會憂慮，不過成效似乎有限。

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