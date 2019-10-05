買機車胎壓超標2倍…他告車行「過失致死」　檢駁：無人受傷！

▲易姓男子指控車行賣他瑕疵機車，可能會害他一不小心就摔車喪命。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北易姓男子到警局報案，指他的機車騎起來都搖搖晃晃的，很可能害他摔死，檢查發現胎壓是正常值的2倍，所以他要告賣車的車行老闆涉嫌業務過失致死、傷害等罪，但辦案人員問「誰受害了？」易男答：「之前摔過車，我沒事，機車受傷了」，最後因全案無「人」受害，台北地檢署處分不起訴車行老闆。

▲易男聲稱在別的車行檢查發現，買來2年的機車胎壓是正常值2倍高，可能造成危險。（示意圖／CFP）

據了解，年約40的易男在2年多前，向台北市萬華區某機車行購買新車，幾個月前，易男突然提告，指控車行江姓老闆涉嫌「業務過失致死罪」，辦案人員詢問被害人身分時，易男說就是自己，讓辦案人員霎時傻眼啞口。

易男解釋，他向江男買來的車子，騎起來搖搖晃晃的，實在很危險，如果不小心就會摔倒，會害他喪命，他也把車子牽去給別的車行檢查過，發現車輪胎壓是正常值的2倍，可見江男賣給他瑕疵車，隨時可能害他喪命。

▲辦案人員要確認哪個人因可能有瑕疵的機車受傷，易男回：「機車摔傷了」。（示意圖／民眾提供資料照）



辦案人員向他解釋，過失致死罪，一定要有人為疏失造成被害人「死亡」，才有可能構成犯罪，易男聽了就決定再加告江男「業務過失傷害罪」，辦案人員再問易男受了什麼傷，易男妙回：「我之前摔過車，不過我沒事，是機車受傷了」，更讓辦案人員哭笑不得。

至於挨告的江男則解釋，易男買車後，都有定期回車行換機油、檢查沒問題，雖然易男否認江男曾幫忙檢驗機車安全性，但是又提不出自己或其他人受害證據，也無法證明車子確實有問題，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴江姓車行老闆。

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