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農作物「沼」肥分 ？　雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」

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▲茂樹畜牧場沼液沼渣施灌狼尾草。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲茂樹畜牧場沼液沼渣施灌狼尾草。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局積極的推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用已逾4年，至今已協助133家畜牧場核准通過「沼渣沼液農地肥分使用計畫」，每年施灌量可達37.1萬噸，相當於減少5.7萬頭豬隻及4.3千頭牛隻之廢水進入河川，達到改善環境問題。

林內鄉三源畜牧場等12家畜牧場因與鄰近農民合作，施灌效益打出口碑，讓當初還沒參與政策的牧農回頭參與施灌沼液沼渣的行列，經農業處核准通過，農地施灌面積總計擴增60.44公頃、每年沼液沼渣施灌量則增加1萬7,322公噸，等同減少1,753包台肥5號的使用量。

▲茂樹畜牧場沼液沼渣施灌狼尾草。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲興茂畜牧場沼液施灌玉米田。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局指出，使用沼液沼渣澆灌除了能友善環境外，沼液沼渣施灌之便利性與良好成效在農民的口耳相傳下，逐漸獲得認同，使用畜牧糞尿澆灌農田的農民說：「比以前用化肥省錢又省力，不用大包小包的扛，土壤肥分也很夠，土壤不會酸性較偏中、鹼性，作物產量也有增加，病蟲害的問題也有減少」。有些畜牧場的沼液沼渣供不應求，顯示在地農民對於沼液沼渣農地肥分使用政策支持態度。

環保局長黃士漢表示，為進一步提升政策效益，今年度雲林縣環保局邀請施用過沼液沼渣的農民現場分享施灌經驗，並與農政單位、農會、合作農場及各鄉鎮市公所強化合作，5月至9月在縣內陸續辦理多達20場次的「農牧媒合說明會及宣導說明會」，促進更多農民了解政策誘因及優勢。

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