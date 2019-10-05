國際花毯節11月9日新社綻放　台中首獲「小王子」授權作策展主題

▲觀旅局長林筱淇宣布今年國際花毯節重回新社舉辦。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

睽違3年的台中國際花毯節今年將重返新社舉辦，活動從11月9日起持續23天，今年最特別的全球第一個獲得法國聖修伯里協會授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」進行展區規劃，現場的花卉裝置藝術，將挑戰地表最大的玫瑰圖騰，及小王子親吻玫瑰的主花毯意象，精彩可期。

▲林筱淇表示，今年國際花毯節值得期待。（圖／記者鄧木卿攝）

觀光旅遊局上午發表首支動畫CF，透過3D模擬動畫呈現小王子的星球之旅，局長林筱淇表示，以小王子為主題的展覽、電影或遊樂園區不計其數，不過，台中是全球第一個獲得正式授權，以小王子故事為花卉策展主題的國際城市，藉由機械動態方式生動再現故事場景，手法新穎。

▲小朋友打扮成花仙子跳舞。（圖／台中市政府提供）

林筱淇進一步表示，這次花毯節將挑戰地表最大、長達2百公尺的玫瑰圖騰，及小王子親吻玫瑰的主花毯意象，融合自然與科技的花卉裝置，了解作者聖修伯里珍貴的人生智慧以及對環境的省思，讓民眾遊賞花毯之際，得以感受充滿生命能量的花卉景觀魅力。

▲找回初心。（圖／台中市政府提供）

新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民與台中民宿協會理事長陸冠全也配合花毯節祭出大利多，陸冠全表示，新社民宿業者共同推出「2820賞花專案」，花毯期間住宿一晚搭配早餐2820元，部分業者還推出一泊二食方案，加碼附贈在地風味晚餐，或可搭配採果或DIY活動，物超所值。

▲主花毯_玫瑰星球。（圖／台中市政府提供）

台中國際花毯節自2016年移師后里後，睽違3年再次回到新社，將與新社花海、中台灣農業博覽共同舉行。