中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國慶10日登場，我國駐瑞典代表處將按照往例舉辦國慶酒會，不過，今年的場地卻移往瑞典歷史博物館，不同於過往10年的「老地方」首都斯德哥爾摩市中心喜來登飯店，當地媒體指出，這是北京政府施壓的結果。對此，外交部發言人歐江安5日回應，對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

歐江安表示，中國大陸駐瑞典大使館向來行徑惡劣，多次恐嚇瑞典媒體、民間機構與團體，要求瑞典人民遵從北京的政治方針，不但毫無民主觀念，甚至言語粗鄙，早已引起國際輿論多所批評。外交部對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

歐江安提到，雖經中國大陸大使館的杯葛，我駐瑞典代表處仍順利於10月3日晚間在瑞典國立歷史博物館舉辦108年國慶晚會。出席的重要來賓包括「台瑞國會議員協會」副主席Mats Berglund等政要，以及瑞典企業界、智庫學者、我僑胞及留學生代表等200餘位來賓出席，氣氛熱絡、過程圓滿，顯示我國與瑞典的雙邊關係日益密切。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，駐外館處辦理國慶相關活動是理所當然，也成慣例。中國大陸大使館對我國的海外活動無端生事、橫蠻打壓，只會加深台灣人民及國際社會對中國政府更加厭惡。

歐江安進一步提到，此次瑞典媒體主動報導中國大陸駐瑞典大使館打壓我駐處辦理國慶酒會，使瑞典社會更加瞭解中國大陸大使館的惡行，已有瑞典記者因此公開呼籲，中國大陸駐使持續侵犯瑞典人民的自由，因此要求瑞典外交部召見中國大陸大使表達關切，或將中國大陸大使宣告為不受歡迎人物（persona non grata)。