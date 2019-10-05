重建剛起步…京阿尼縱火案再添死者　「大範圍燒傷引敗血症」

▲日本京都動畫縱火案死者再添一名。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本京都動畫縱火案造成35死、34傷，如今也已經進入重建、復工的階段，將近7.5億元的捐款也全數用於遺孀身上。沒想到，京都警方5日表示，其中一名傷者仍因傷重不治。

綜合日媒報導，京都府警察表示，京都動畫一名20多歲的女職員當下縱火事發時，雖從一樓逃出並求救，但仍因為大範圍的燒傷而住院。

不料，4日晚間8時20分，女職員的燒傷引發敗血性休克，沒能撐過，最終還是離世。報導指出，因為縱火案受傷的同事，目前還有5人住院治療中。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

