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蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

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▲廖泰翔、顏若芳、阮昭雄將主持直播節目。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲廖泰翔、顏若芳、阮昭雄將主持直播節目。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文競選連任辦公室近日邀請中央黨部主席特助顏若芳擔任發言人，與阮昭雄、廖泰翔共同組成發言人團。競選辦公室5日首度曝光，發言人團預告，全國競選總部最快10月底與民眾見面，近期將先挑戰開先例，自製直播節目《一起吃早餐》。

阮昭雄、廖泰翔、顏若芳這次合作推出最新的網路直播節目《一起吃早餐》，宣傳影片5日於記者會上搶先曝光，是史上第一次有總統競選團隊自製直播節目，要以「自媒體」形式，搶攻網路直播族群。

阮昭雄表示，這是首次由競選團隊主導並自製的直播節目，以即時影音的方式與網友互動溝通，成為競選團隊對外發聲的自媒體平台。此外，節目也將與《17直播》串連同步播出，擴大觀看受眾，衝高影片流量。阮昭雄透露，未來百工百業各社團後援會、各地方競總、以及立委候選人競總都會陸續成立，全國競總則預計在10月下旬或11月成立。

針對《一起吃早餐》直播節目，廖泰翔表示自7日開始，每星期一、三、五早上9點透過「2020小英發言人」Facebook粉專和YouTube頻道播出，由發言人群輪值主持，也將邀請各立委候選人到節目上來介紹每個地方的特色早餐，與網友們共度早餐時光。

廖泰翔介紹，直播內容也包括了「風場預報」、 「TRUE英未來」、「正確發英」等三個單元，隨時更新小英政府執政亮點成績單，以及傳遞正確訊息，杜絕惡質假新聞。

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