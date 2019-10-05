展榮穿西裝秒變保險員！「10年專業磨練」茵聲超驚訝…結局逆轉笑炸網

▲三商美邦人壽與「這群人TGOP」合作拍宣傳影片，展榮秒變專業保險員。（圖／三商美邦人壽提供，下同）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽4日推出全新增員影片，還邀請全台人氣最高的YouTuber團體「這群人TGOP」，以KUSO搞笑的方式，聯手演出保險業務人員在邁向成功之路的甘苦過程，分別將影片放在公司官方的YouTube頻道、臉書粉絲團等網路平台播放，引起網友討論。

三商美邦人壽表示，為了傳遞保險業務團隊年輕、有活力的形象，今年宣傳影片邀請日前突破300萬粉絲訂閱的知名YouTuber團體「這群人TGOP」演出，由團長展榮飾演保險業務員，在經過一連串象徵口才、體能的艱苦訓練後，蛻變成一位專業從業人員，令好友茵聲稱羨不已。

影片透過搞笑幽默的手法，描述每位成功的業務員背後必有一番磨練過程，顛覆大眾對保險從業人員「輕鬆工作便能坐擁高薪」的刻板印象。

三商美邦人壽表示，長久以來，公司全力發展業務部隊，重視工作自由度及需要舞台表現的年輕世代，尋找具有發展潛力、又能實現經濟自由的工作絕對是求職首選，同時公司內也提供業務新人最紮實的教育訓練以及良好的工作環境，以內、外勤強大團隊協助新人成長、成功，讓所有新鮮人都能在堅強後盾的支援下盡情發揮。

此外，三商美邦人壽表示，為了協助業務同仁迎接金融科技不斷發展的時代，也致力於建置數位化的工具，即時傳遞當前投資市場等專業資訊，讓所有業務同仁透過完整的流程教學、實戰案例，提高成交的成功率，也能提供客戶最完善、專業的服務與建議。