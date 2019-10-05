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朱立倫：香港反送中情勢快速惡化　港府應拿出誠意與民眾溝通

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記者沈繼昌／桃園報導

前新北市長朱立倫5日為國民黨籍立委參選人魯明哲輔選，接受聯訪時針對日益惡化的香港反送中與禁蒙面法，朱立倫表示，這幾天香港情勢快速惡化，我們非常擔憂，希望港府能秉持民主自由、人權法治的目標，快速地與民眾溝通化解疑慮，避免對立升高，確保香港與人民的安全可以獲得保障。

▲前新北市長朱立倫5日時受訪針對香港反送中運動指出，港府應真正拿出誠意，快速與民眾溝通，避免對立升高。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前新北市長朱立倫5日指出，港府應避免對立升高。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前新北市長朱立倫5日參加免費敬老眼鏡公益活動，與黨籍立委參選人魯明哲、老人一起支持公益。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前新北市長朱立倫5日參加免費敬老眼鏡公益活動，與黨籍立委參選人魯明哲、老人一起支持公益。（圖／記者沈繼昌攝）

朱立倫參加位於桃園市中壢區的「免費敬老眼鏡」公益活動時接受媒體聯訪，對於最近持續惡化的香港反送中運動與禁止蒙面法市長如何看待？

朱立倫指出，這幾天香港的情勢快速惡化，我們非常的擔憂，我們堅定支持香港的民主自由與人權法治，對於香港發生的所有的情況，希望港府能夠秉持民主自由、人權法治的目標，快速的化解掉，畢竟任何民眾受到任何傷害，或者是對香港的動盪，都是我們不希望見到，港府要真正拿出誠意，快速的跟民眾溝通化解，避免對立升高、傷害民主自由、人權、法治，對香港的安全也可獲得保障。

▲前新北市長朱立倫5日時受訪強調，未來會幫各地黨籍立委參選人輔選，也希望大家能支持黨籍參選人與總統候選人。（圖／記者沈繼昌攝）

現在地方小雞似乎找你輔選當母雞比韓還多，未來如何進行接下來黨內輔選行程安排？

朱立倫說，很多立委朋友的邀請我們會來安排時間，畢竟我過去擔任新北市長、桃園縣長與國民黨主席等職務，有很多朋友需要我去，我會盡量努力輔選。至於韓目前是現任高雄市市長，他若要跑選舉行程的話，必須要在週末假日，朱立倫沒有這樣的限制，對於很多老朋友需要幫忙的，我就可以到各地來輔選；我們希望我們國民黨的這些立委參選人都能夠順利當選，也希望我們的總統候選人獲得更多支持。

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