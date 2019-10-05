獨／反送中波及！美大廠當季「黑色服飾」　深圳運到台灣賣...結果被禁運

▲香港反送中示威持續數月。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

為防止頭盔、防毒面具等「戰略物資」經台灣入境香港，香港海關已宣布加強檢驗入境旅客的行李。事實上，台灣這條「反送中補給線」已被嚴加控管，據《ETtoday新聞雲》掌握的消息，甚至連國際服飾品牌都被盯上，一大批「黑色」戶外運動服飾要從深圳工廠運到台灣銷售，全被扣留在機場無法運送。

這家業者代理的品牌是美國知名的戶外休閒服飾，根據官網介紹，除美國本土外，公司服飾還在全球45個國家和地區銷售。代理商向《ETtoday新聞雲》表示，最近正值服飾換季，公司有一批黑色系的戶外運動服飾，原本上個月要從深圳工廠出貨到台灣，不過，卻被通知「無法運送」。

代理商指出，公司服飾的代工廠在華南一帶，過去都直接從當地空運到台灣，大約一個星期的時間就能到貨，之後再分配到全台各地的門市銷售，「沒想到這批黑色戶外運動服飾會被卡在深圳，現在只能嘗試走船運，看能不能成功，順利的話，也至少要兩週的時間才能到。」

▲除切斷「戰略物資」供給，港府也禁止示威者配戴面具。（圖／路透）

業者指出，對於被禁運的原因，公司有向深圳方面詢問，得到的回覆是，因為運輸的是「黑色衣服」。而「黑色」之所以成為敏感色，主要是在反送中示威活動中，示威者都統一著「黑色服飾」，才會讓「黑衣」成為相關單位關切的目標。

事實上，香港反送中示威戰線拉長後，大陸本土快遞業者也先被禁止向香港運送頭盔、防毒面具等「戰略物資」。在那之後，不少物資都從大陸送到台灣，再由台灣入境香港。

不過，上個月底，香港海關已經開始加強檢驗從台灣入境的旅客行李，若被查出，依法可處無限額的罰款及監禁7年。香港媒體報導，目前已經有台灣旅客被搜出相關物品，交由負責反恐情報的港警保安科跟進。

▲香港反送中衝突不斷。（圖／路透）

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