接棒「越南周子瑜」阮秋姮　吳鳳將主持今年國慶大典

▲蘇嘉全主持「中華民國各界慶祝108年國慶記者會」。（圖／蘇嘉全辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國慶籌備委員會5日上午於立法院召開「中華民國各界慶祝108年國慶記者會」，由立法院長、慶籌會主任委員蘇嘉全擔綱主持。蘇嘉全表示，今年的國慶以「攜手世界，台灣耀飛」為主題，現在已經進入到多元世界村的概念，台灣不能排除任何國家而獨立於世界上，台灣除了是多元種族融合的國家之外，還要與世界各國攜手合作才能夠共存共榮。

蘇嘉全5日上午於立法院主持「中華民國各界慶祝108年國慶記者會」，包括立法院林志嘉秘書長、慶籌會秘書長陳宗彥、慶籌會副秘書長房茂宏、慶籌會執行長林清淇司長、桃園市副市長游建華、屏東縣副縣長吳麗雪及台北市觀傳局長劉奕霆皆出席與會。

蘇嘉全表示，國慶慶祝系列活動中的第一場活動，也就是總統府光雕展演已經在4日率先起跑，從10月4日至10日展開為期七天的展演，9日晚間也在高鐵桃園站前廣場舉行國慶晚會。晚會除了規劃海外歸國的僑胞參加晚會，也邀請歌手謝雷、張琪、許富凱、曹雅雯、鼓鼓、畢書盡及玖壹壹等重量級藝人及團體，展現跨世代的表演特色。

蘇嘉全指出，國慶日當天將舉辦國慶大典，大會將於上午8時45分開始，全程分成三大部分，分別為：序幕暖場、慶祝大會和主題表演，除了有熱舞、醒獅、花式操搶及反恐演練等精彩的表演外，還有陸海空三軍直升機空中分列式，展現台灣堅實的救災與防衛能力，也會邀請總統蔡英文到場進行國情報告。

緊接著登場的是「花車遊行嘉年華」，除了有亞錦賽及世界盃的棒球國手、職棒明星、世大運選手參加之外，也特別邀請國際技能競賽選手，以及國軍楷模等人員加入行列，以踩街遊行方式，讓英雄車隊引領國慶主題花車，從總統府一路遊行至中正紀念堂續展，接受民眾的喝采。

今年國慶大典的國歌領唱，將由2位新加入台灣的國民，包括藤田梓女士及雷敦龢神父，與30位東南亞新住民姐妹共同參與，展現台灣這塊土地上，多元族群各自活躍，又相互融合的生命力。大會則會由剛於去年3月取得我國身分證的藝人吳鳳等人擔綱主持，也是繼去年「越南周子瑜」阮秋姮主持後，第二位參與國慶大會主持的新住民。

此外，今年的國慶焰火將於國慶日當晚，選在屏東河濱公園施放。蘇嘉全說，為了這場焰火表演，屏東縣政府也規劃一系列精彩的活動與演出，同時縣府也攜手觀光局配合雙十國慶，推薦10條屏東旅遊行程，讓民眾有一個精彩充實的雙十假期，為今年的國慶系列活動，畫下一個完美的句點。

記者會上，不但有「越藝之星合唱團」現場演唱「愛是我的記憶」，國慶禮讚的表演團體「瘋子團體」也於現場熱舞演出。此外，大會將進行精彩演出的海軍陸戰隊特勤隊以及IDF飛官以及20位穿著傳統服飾的邦交國留學生也一同出席亮相，共慶中華民國生日快樂。

▼蘇嘉全主持「中華民國各界慶祝108年國慶記者會」。（圖／蘇嘉全辦公室提供）



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