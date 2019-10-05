愛犬咬死不明動物　驗出保育「食蟹獴」遭法辦…檢不起訴：沒叫狗去咬

▲食蟹獴俗稱棕簑貓，是3級保育類野生動物。（圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市王姓女子的愛犬「甜甜」，7月間咬死了闖入家園的1隻小動物，王女擔心愛犬得到傳染病，拍照上網問「不知甜甜的獵物是什麼」，眼尖網友發現是保育類動物的食蟹獴，告發王女涉嫌違反《野生動物保育法》，台北地檢署調查，王女並未指揮愛犬攻擊食蟹獴，無證據顯示王女有意觸法，處分不起訴。

食蟹獴俗稱棕蓑貓，除了以蟹類為食外，牠們也吃魚、蛙，在我國屬於3級保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

2019年7月14日傍晚5點多，1隻食蟹獴在石碇區潭邊里外的王女家前出現，慘遭王女飼養的「甜甜」咬死，王女看到不知名的動物屍體，擔心愛犬得傳染病，就上網張貼照片，問網友「不知甜甜的獵物是什麼」，並回應網友提問「就在我的園子裡，我不會故意叫狗去咬」、「如果你家的狗，能夠接受你一個號令一個動作，你再來跟我談這個」等語。

案經保七總隊依違反《野生動物保育法》函送，王女喊冤不知道那隻到底是什麼動物，也沒有指揮甜甜去攻擊，檢察官認為王女沒有違法犯意，處分不起訴。

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