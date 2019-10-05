銅放流水加嚴標準1.2 mg/L　環保局加強稽查三爺溪流域事業

▲台南市三爺溪流域事業廢水銅放流水標準從3.0 mg/L加嚴至1.2 mg/L，環保局將不定期前往稽查三爺溪列管事業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市三爺溪流域事業廢水銅放流水標準從3.0 mg/L加嚴至1.2 mg/L，自2019年9月1日施行，台南市環保局請業者做好自主管理，加強廢水處理設備維護，環保局將不定期前往稽查三爺溪列管事業，一旦發現放流水超標者，將視超標倍數和事業規模等，依「水污染防治法」處新台幣6萬元以上2千萬元以下罰鍰。

環保局指出，根據歷年資料統計，二仁溪水質嚴重污染比例已自2003年100％降至2019年10.9％，惟二仁溪主要支流三爺溪嚴重污染河段占73.6％，其沿岸人口與事業密集，水污染列管事業共136家，又多為表面處理、電鍍業等高污染性行業占46％，2019年共計稽查341家次、處分17家次，停工1家次，其中放流水銅超標1家次，共計裁罰金額1884萬7500元。

重金屬具有累積性，長期食入重金屬銅，對人體的肝、肺、腎和中樞神經等，都可能產生危害的影響，環保局藉由加嚴銅放流水標準，以達到低於保護人體健康相關環境基準（0.03 mg/L），以提升河川水體水質，保護民眾周遭生活環境及生態系統。

黃偉哲市長強調，改善大臺南河川水質需要更好的政策方針來打擊環保犯罪，並結合河川巡守隊志義工的守護力量，有效提升大台南的環境品質。環保局林淵淙局長籲請市民共同關心環境，發現污染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666檢舉。