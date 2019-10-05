誠實蜜蜂撤台「擺明不還錢」！受害店家控：詐騙、無能為力了

▲誠實蜜蜂宣布撤台，受害店家氣炸。 （資料圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

美食外送平台「honestbee誠實蜜蜂」在台爆出積欠合作店家貨款後，6月28日起宣佈暫時停止台灣的營業項目，讓全台合作店家錯愕並組成自救會積極追討欠款。沒想到近日誠實蜜蜂再度發出內部信公告撤台消息，更寫道「若有任何貨款及債務問題，請聯絡新加坡總部」，不過據悉，受害店家至誠實蜜蜂總部網頁留言發問時卻被刪除，讓所有人氣罵「是詐騙行為」，擺明沒有要還款，自救會召集人陳先生無奈表示：「已經無能為力了。」

針對誠實蜜蜂撤台一事，自救會召集人陳先生受訪指出，目前受害店家十分氣憤，「認定這是一種詐騙行為」，因當時爆出欠款事件時，雙方簽下許多合約約定還款事項，儘管明白誠實蜜蜂沒有還款能力，可能會申請破產，卻又承諾會還錢，如今無預警撤台，且沒有提供相關聯絡管道，僅說明要直接和誠實蜜蜂新加坡總部聯絡，再加上受害者有許多小店家，「跨海官司是滿困難的事情」。

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▲誠實蜜蜂宣布撤台表示貸款、債外相關問題只能聯絡新加坡總部。 （資料圖／讀者提供）

陳先生透露誠實蜜蜂發出通知後，有許多店家特地在新加坡總部網站留言，要求說明目前情況，卻發現留言遭到刪除，讓人十分錯愕，「擺明不會還款，所以針對這個部分，目前（自救會）幹部這邊也是欠款店家，已經無能為力了」。目前除希望政府能夠出面進行法律相關規範之外，也希望聯絡上誠實蜜蜂新加坡窗口，後續則將連署其他2大美食外送平台合作店家，共同討論外送平台在台經營模式，以防事件再次發生。

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