連千毅「蘭庭國際」151字談假包：時間會證明一切　網友刷一整排「假1賠100」

▲連千毅賣的名牌包被原廠認證是假貨。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

記者葉國吏／綜合報導

自稱亞洲直播天王連千毅，今(5)日遭名牌包原廠認證「非正品」，讓仍被押的他再度登上媒體版面。他所開設、已經結束營業的「蘭庭精品」 ，日前曾經寫下151字談論假貨問題，直說「時間會證明一切」，如今被驗證是假貨，許多買過包包的人都來留言「假1賠100」。

連千毅因日前高雄直播主之亂入獄後，至今仍未放出。日前檢警從他倉庫中取出的貨品送交廠商鑑定，結果確認是假貨，而且涉嫌侵權金額高達上百萬元。

▲連千毅假包風波，蘭庭精品日前發文被洗版。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品，下同）

對於假貨被認證，連千毅所屬公司「蘭庭精品」，其小編曾在10月2日臉書發文，表示近來網路上流傳很多關於公司不實傳聞與指控，造成人心惶惶。「不管是公司員工或者商品上問題都有人當做炒菜一樣，加油添醋，小編在此要嚴重的聲明一下，跟各位支持我們的粉友們和拿爆米花看戲的大眾們，請不要輕易小道消息喔。」

▲▼網友到蘭庭精品臉書洗版。

小編說「時間會證明一切的，謝謝！該善盡的責任我們會盡到最後，感謝」。如今隨著時間證明包包是假的，也引來許多網友刷一整排「假1賠100」留言，不過其中也有許多鐵粉不離不棄，依舊留言力挺打氣。

►現主時～刷一整排美麗秘密

