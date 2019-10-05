雙斧大叔追口罩男！下秒遭示威者「私了」瘋狂暴打...頭部受創鮮血直流

▲一名中年男子與數十名示威者發生衝突。

記者蔡儀潔／綜合報導

香港《禁蒙面法》昨（4）日宣佈訂立後，引發示威活動遍地開花，期間更再度發生「私了」事件。大埔一名手持2把斧頭的中年男子，獨自追一名口罩男，隨後數十示威者將他包圍，以棍、長竹等物件圍毆，最後頭破血流由救護員救治。另一邊，政府合署附近亦有白衣男遭示威者攻擊，上衣被血漬染紅。

▲大埔雙斧大叔被毆打倒地。（圖／翻攝自臉書社團）

據《香港01》報導，事發於昨日晚上10點多，一名身穿藍衣的中年男子在酒吧外，手持2把斧頭襲擊口罩男，現場示威者看到後，立刻衝過來，並以棍狀物、長竹枝等物件對他瘋狂毆打。藍衣男寡不敵眾，被打倒在地，示威者隨後散去，約10分鐘後，在場的救護人員為他進行包紥，可見其頭部以繃帶包裹。

另外，網路上亦流傳一段「私了」影片，一名白衣男子獨自一人走在政府合署附近，手持疑似鐵尺及路牌，背靠消防車，被大批示威者包圍，期間有人大叫「不要給他走啊！」

從畫面中可以看到，白衣男遭示威者用垃圾桶、三角錐猛砸，他一度嘗試反擊，揮舞手中鐵尺及衝向人群，隨即被數十名人還擊，為了躲避他一直圍著消防車移動，但施襲持續，他最後亦頭破血流，上衣被血漬染紅。