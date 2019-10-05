香港迪士尼宣布「延至13點」開放園區　今晚六合彩「延3天開獎」

▲香港迪士尼樂園近期展開萬聖節活動，許多遊客都擔心行程受阻甚至休園。（圖／香港迪士尼提供。）

記者朱世凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥昨（4）日引用緊急法訂立《禁蒙面法》，示威者隨後於多個區域展開抗議行動。香港迪士尼樂園今（5）日上午9點臉書發文表示，「鑑於本港事態的最新發展，香港迪士尼樂園及迪欣湖活動中心今天的營運時間將作調整，開放時間為下午1點。」另外，馬會也公布，原定今晚舉行的六合彩攪珠（第19/114期）將順延至下周二（8日）舉行，所有已接納的注項仍然有效。

香港迪士尼樂園表示，除了園區和迪欣湖活動中心的營運時間作調整外，個別設施的開放時間也可能有異動。馬會則宣布，因應最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天暫停服務；電話投注、顧客服務、熱線接線生服務則於下午5點提早暫停；互動投注、1886電話投注自動服務系統、顧客自動服務系統依舊維持正常。

▼馬會表示，今晚舉行的六合彩攪珠將延期開獎。（圖／翻攝自香港賽馬會官網）

馬會也稱，原定今晚舉行的六合彩攪珠（第19/114期）將順延至下周二（10月8日）舉行，所有已接納的注項仍然有效。據悉，港鐵稍早宣布「今早不會提供服務」，多間商場也發出「全日停業」的聲明，包含元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場等。

此外，香港百佳超市今早也在臉書發文指出，「考慮今天交通情況、顧客及員工安全，全線店舖休息一天。」屈臣氏集團則跟進發表聲明，「考慮今天交通情況及員工安全，除了機場店之外，全線店舖休息一天。」許多民眾表示，當蒙面法一公布時，大家擔心周末會爆發大規模示威活動間接影響出入，所以昨晚就趕到超市搶購民生物資。

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