馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

▲馬英九、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／台北報導

對於台灣近期丟失2個邦交國，國安會報告還指出年底不排除再失1至2個友邦，前總統馬英九5日開嗆，蔡英文再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」，還怒批蔡政府操弄人民的恐懼感、「芒果乾」（亡國感諧音）。

馬英九5日以「哪來的芒果乾？國安問題研討會」為題演講，他批評，蔡政府操弄人民的恐懼感，讓「芒果乾」成為網路流行語，社會瀰漫不安氣氛，而蔡英文不接受「九二共識」，等於片面廢棄兩岸27年來建立的政治互信，雙方走向冷對抗。

馬英九指出，兩岸關係惡化，對台灣民生經濟衝擊更大，首先是陸客大量減少，尤其今年8月起大陸暫停自由行，陸客已比7月減少近三成，9月起團客配額也大幅降低。旅遊業預估，今年陸客來台將減少70萬人次，觀光業損失上看1500億。業者痛批，200萬從業人員的生計，變成民進黨政府錯誤政策的祭品。

▲馬英九。（圖／馬辦提供，以下同）



針對台灣面臨斷交危機，馬英九說，3年多前他卸任時，曾提醒蔡英文，如果兩岸關係再度惡化，台灣又將陷入斷交頻頻及國際空間萎縮的困境，「很遺憾，蔡總統執政三年來，我擔心的問題一一出現。」

馬英九表示，過去因為兩岸關係改善帶來的「外交休兵」 已經一去不返，蔡政府上任後，台灣連續3年缺席他任內年年出席的世界衛生大會（WHA），也再度未受邀參加國際民航組織（ICAO）年會，「雖然蔡政府不斷強調，美國、日本、歐盟等許國家支持我國參與國際組織，但實際上束手無策。」



馬英九說，3年多來台灣失去了7個邦交國，總數降到開國108年以來最少的15國，蔡英文將斷交7國全歸咎於大陸打壓，「那我們執政時又如何能在8年任內只斷交甘比亞一國，而且兩年四個月後才跟大陸建交？我們靠的就是『外交休兵』─兩岸相互不挖邦交國的默契。」

馬英九批評，「辣台妹」口口聲聲說「捍衛中華民國臺灣主權，是蔡英文政府的現在進行式」，但事實上，蔡英文大量折損國家主權及萎縮國際空間才是現在進行式，台灣剩下的15個邦交國，還有不少想跟大陸建交，「蔡總統再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的『斷交總統』。」

最後，馬英九強調，「明年就讓我們下架無良政府，驅散芒果乾」，讓國家重回正確的方向，如此才能真正捍衛中華民國的主權，找回臺灣的安全與繁榮。

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