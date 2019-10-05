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被毛孩咬7pupu！狠飼主「繩套頭+機車拖行100M」...牠血流一地慘死還被棄屍

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▲▼繩子,麻繩,粗繩。（圖／達志影像／示意圖）

▲王幸男子只因為被狗咬，竟抓狂騎機車將狗拖行100公尺，最後還棄屍離開。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名王姓男子因遭到所飼養的狗狗咬傷，竟暴怒拿繩子套住牠脖子後，用機車拖行100公尺，導致狗狗傷重身亡，而王男事後竟還狠心棄屍。案經路過民眾發現後報警，法官則依動保法故意傷害致動物死亡罪判王男拘役40天，得易科罰金4萬元。

判決書指出，王男2018年8月6日因被狗狗咬傷，竟氣得拿繩子討住狗狗脖子後，再綁在機車上，隨後發動油門從桃園八德豐吉路往豐田路方向行駛，一陸拖行狗狗100公尺遠。

狗狗因為跟不上機車速度，倒地不起，一路摩擦地面後重傷身亡。沿途中，一名路人察覺有異上前制止，但王男竟狠心將狗狗丟棄至一旁後，轉身騎車離開。

案經路人通報後，桃園市動保處人員會同警方，將狗狗遺體送交台大獸醫專業學院暨農學院附設動物醫院解剖，確認狗狗死因，而王男到案後也坦承犯行，再加上附近監視器畫面也拍下過程，檢方因此認定他最行明確，並依動保法故意使動物遭受傷害死亡罪嫌起訴王男。

判決結果出爐，法官認為王男不知道尊重動物生命權，且還是飼養牠的飼主，卻只因為被咬而將狗狗虐死，但考量他坦承犯行，也深表悔悟歉意等，因此依違反動保法判他拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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