爆打扯髮扔出博愛座！網提案「開罰讓座魔人」　怒喊：危害程度等同酒駕

▲不少正義魔人曲解，博愛座原本設計的美意，而鬧出大大小小風波。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

博愛座引起的紛爭時有所聞，日前捷運狂暴大媽亮卡逼讓座，又公然扯髮、巴頭的脫序行徑，更點燃輿論的怒火。對此，一名熱心網友昨日上公共政策網路參與平台提議，全面開罰嚴懲大眾運輸工具讓座魔人，他直言，「讓座是美德，但絕對不會是義務；讓座是美德，但博愛座是給有需要的。」

網友提到，9月29日晚上，發生一件荒唐事件，讓沉潛在台灣民眾心中許久的憤怒同時爆發，「北捷一位好手好腳的大嬸，只因一個不認識的阿伯上車，竟拿出粉紅小卡（身心障礙證明手冊），強迫身體不適的年輕女性讓座，且阿伯也表明不需要了，她還扯髮巴頭，將那位女生扯離博愛座，事後甚至在網上批判被害人。」

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▲網友提案，希望能嚴懲讓座魔人。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

他直言，看到這篇新聞真的非常難過與憤怒，估計未爆料出來的，社會所存在的隱性現象鐵定更多，「的確有時遇見面前站著行動不方便的長者及傷病、孕婦或有很明顯特徵顯示有傷病需要座位的乘客，有些人卻一眼不理、視而不見；但若因有需求而坐在博愛座的人，只是外表看不出來，就要遭到不明義理的斥責，反而更不應該。」

從數年前，北一女學生搭北捷坐非博愛座，被麵包店老闆娘辱罵，還有視障生乘坐博愛座遭羞辱等事件爆發後，就曾有網友提案連署，附議雖突破門檻，但交通部及衛福部表示，因廢除博愛座涉及身心障礙及老弱婦孺者等權益保護法的問題而未廢掉，加上也未有解套或應對措施，於是衝突持續上演。

▲大媽拿粉紅小卡逼讓位，還暴力相向。（圖／翻攝爆料公社）

網友表示，「對於讓座魔人的惡劣行徑，以及政府相關單位長期的漠視，無疑助長社會以暴制暴的風氣，提案人必須表達強烈不滿並嚴正譴責。」

最後，他也提到，當今社會已有不少人希望廢除博愛座，但也有人認為若廢除博愛座，必須考慮到台灣人的同理心，或是讓位的機率有沒有那麼高，否則反而讓真正有需要座位的人沒位可坐，「以目前而言，若要繼續保留著，博愛座改名為優先席應是現階段最適合的。」

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