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雇主：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障

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▲▼台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

▲台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情，提出了7大訴求，要求勞動部可以改善雇主與外籍勞工間的雇傭關係，其實早在去年4月就已經向總統府提出陳情，希望政府可以正式雇主的權益，建立一個完整個機制，讓不良移工的「轉出履歷」透明化，避免出現更多受害雇主，不料陳情卻石沉大海。

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱菘表示，今年5月接獲本會的會員鄭小姐的投訴，她的老公是一名重症病患，需要看護貼身照顧，因此才會聘請外籍看護到家中照護，沒想到在5月份時，她的先生卻被外籍看護推到大太陽底下曝曬長達2小時，導致差點休克死亡，而這名外籍看護卻沒有因照護疏失遭到任何處罰，僅是「轉出」（也就是轉換新雇主），對此鄭小姐非常氣憤，她認為自己的家人遭到不當對待，結果自己卻要面對沒有看護的空窗期長達3-4個月，而加害者卻可以一走了之，相關政府單位卻無任何作為。

請繼續往下閱讀...

賴昱菘也提到，日前也曾發過外籍看護不當照護，導致被照護人致死的案例，但最後這名外籍移工也僅是「轉出」解決，他強調，如果每個外籍看護只要做錯事就只要轉出了事，那誰要保障雇主的權益，受害人只會越來越多，因此建議勞動部應該建立外籍移工履歷，讓雇主可以清楚看到這些外籍移工之前轉出的原因，可以藉此判斷自己是否要聘僱這名外籍移工。

▼台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情，勞動部接下陳情書。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今（5）日到勞動部前陳情。（圖／記者余弦妙攝）

針對鄭小姐的案例，勞動部回應，雙方存有勞資爭議，經新北市政府勞工局108年5月20日協調會，因各執一詞（雇主表示移工放讓被看護者獨自在外，移工除否認外，另表示雇主未提供足夠食物，工作負擔過重），但雙方對終止聘僱關係有共識，本部依就業服務法第73條第3款規定於108年9月27日函自108年5月20日起廢止聘僱許可。雖雇主在協調會中主張不同意移工轉換新雇主，應限令出國。但目前並無明確事證而得依移工有違反中華民國法令情節重大情事，予以廢聘及限令出國，爰於108年9月27日同意移工轉換新雇主，移工尚在轉換中，且基於保護移工之權益，移工業經新北市政府勞工局協助安置。

另外，勞動部提到，據陳情訴求指稱移工涉遺棄或虐待被看護者的情事，如認涉嫌違反刑法遺棄罪，建議雇主循司法途徑提告；另涉嫌違反身心障礙者權益保障法第75條及第77條規定部分，勞動部已在108年10月4日函請地方社政機關依法查處。未來若經地方政府裁罰或司法機關起訴，足資證明移工有違反中華民國法令情節重大之情事，本部當廢止轉換，限令出國及不得再入國工作。

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