十一連假前4天共接待5億遊客　紅色旅遊成觀光焦點

▲十一閱兵於天安門廣場舉行。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸十一假期連休7天，由於今年適逢「建政70周年」，北京天安門廣場和故宮都是滿滿的人潮。大陸文化和旅遊部昨日晚間公布，今年假期前4天旅遊消費創歷史新高，全國共接待國內遊客5.42億人次，比去年同期成長8.02%；達成國內旅遊收入人民幣4526.3億元，年增8.58%。

根據新華社報導，透過文化和旅遊部監測數據顯示，十一假期前四天，「紅色旅遊」成為國慶假日旅遊市場主軸，中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等紅色旅遊景區迎來大批人潮。

天安門城樓經過一年的時間維修，終於在十一假期開放，今天又適逢建政70週年，北京比以往更受歡迎。天安門廣場正中央擺著18公尺高，直徑長達45公尺的大花藍，被遊客緊緊包圍。從假期開始，天安門周邊景點每天都吸引上百萬遊客來訪，另外一座大城市上海，同樣也吸引百萬遊客前來，截止3日上海160個主要旅遊景點，共接待147萬遊客。

為了因應大量遊客，各地區採取公共交通協調聯動、加強車流監測和分流、完善道路指示標式系統以及調整景點區開放時間等措施。萬里長城景區於連假期間調整營業時間，提前至早上六點營業，晚間延後到十點結束，同時開放部份夜長城。

▲ 遊客爬北京慕田峪長城。（圖／記者任以芳攝）