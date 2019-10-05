失聯移工裝「台灣房東」想矇騙過關　遭苗栗專勤隊識破擒獲

▲苗栗專勤隊4日下午見時機成熟，一舉查獲6名失聯逾期移工及逾期外僑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊日前接獲非法移工藏匿處所情資後，即調閱附近路口監視器並仔細勘查；4日下午見時機成熟，終於在苗栗縣銅鑼鄉中興工業園區旁附近巷道，發現該移工藏匿的處所，一舉逮獲6名失聯移工，其中1人驚見查緝人員到場，謊稱自己是台灣的房東，企圖蒙騙過關，還是被查緝隊識破帶回。

苗栗縣專勤隊隊長朱應龍表示，這些失聯移工普遍警覺性極高，該住處又甚為隱密，一般民眾更不易察覺；經多次派員勘查數日並監控蒐證後，4日下午眼見時機成熟，在移工們一下廂型車之際，即與海巡署苗栗縣隊查緝人員一湧而上，圍捕數名失聯移工並當場控制廂型車駕駛。

朱應龍說，查緝人員見機不可失，在移工指引下，進入其藏匿處所，移工同伙竟渾然未知背後狀況，還正打赤膊煮飯，吆喝下班回家同伴們可以吃飯了。同時，另1名在屋內的移工驚見查緝人員後，還試圖強作鎮定，謊稱自己是台灣的房東，意圖要矇騙查緝人員，所幸該隊人員覺得蹊蹺，識破該名失聯移工的詭計，順利將其制伏帶回依法處理，並持續追查幕後非法雇主。

苗栗縣專勤隊再次呼籲民眾，切勿心存僥倖、以身試法心態，貪一時之便僱用逾期外僑，如經查獲依法可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰鍰，得不償失。

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