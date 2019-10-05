謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

▲三星手機在中國大陸的市佔從2013年的15%降至今年的1%。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

南韓電子巨頭三星（Samsung）旗下三星電子於9月底正式關閉位於中國大陸廣東惠州的最後一家工廠。財信傳媒董事長謝金河5日在臉書貼文表示，三星看似節節敗退，卻在全球仍保有20%以上市佔，「美國對付華為，抑制了華為繼續攻城掠地的力道，三星反而意外撿到槍」。

謝金河謝道，這座位在惠州陳江鎮市區內的廠是三星智慧型手機的重要生產基地，過去三星的手機廠以就近供應中國大陸市場為主，但由於華為等中國大陸品牌手機的崛起，三星手機在中國大陸的市佔從2013年的15%降至今年的1%。今年上半年，惠州廠出貨急減50%，三星正式宣布關閉惠州廠，結束在中國大陸的生產線，將全部產能移向越南及印度。

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「離開中國，三星把主力生產基地放在越南及印度，這是非常標準的新南向。」謝金河指出，三星目前在越南有8座工廠，在北越生產的智慧型手機超過2億支，其出口佔越南出口的25%，產值更佔越南GDP的28%，「可以想見三星的生產力已經與越南有了高度連結。」且近兩年三星加碼印度的投資，「三星在印度有5個研發中心、一個設計中心、2座工廠，僱用7萬印度工人。」

「所謂山不轉路轉，」謝金河指出，三星在中國大陸的市佔僅剩1%，不過這些年三星全世界的市占率一直保持在20%以上，今年三星市占率拉高到22%。「掉了中國市場，三星在別處補回來，而且還有提升，主要是在歐洲市場全面拉高在印度等新興市場，三星市占率都增強。」

謝金河指出，美國最近又加大對華為的封殺力度。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪義大利呼籲該國的5G建置不要使用華為設備，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在印度更公開舉例，想買的新車有10%會發生致命的事故，你還會買？劍指華為。「美國對付華為，抑制了華為繼續攻城掠地的力道，三星反而意外撿到槍？」

文末，謝金河謝道，三星靈活移動動生產基地，著實讓台灣電子產業上了一堂課。