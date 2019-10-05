　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星手機在中國大陸的市佔從2013年的15%降至今年的1%。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

南韓電子巨頭三星（Samsung）旗下三星電子於9月底正式關閉位於中國大陸廣東惠州的最後一家工廠。財信傳媒董事長謝金河5日在臉書貼文表示，三星看似節節敗退，卻在全球仍保有20%以上市佔，「美國對付華為，抑制了華為繼續攻城掠地的力道，三星反而意外撿到槍」。

謝金河謝道，這座位在惠州陳江鎮市區內的廠是三星智慧型手機的重要生產基地，過去三星的手機廠以就近供應中國大陸市場為主，但由於華為等中國大陸品牌手機的崛起，三星手機在中國大陸的市佔從2013年的15%降至今年的1%。今年上半年，惠州廠出貨急減50%，三星正式宣布關閉惠州廠，結束在中國大陸的生產線，將全部產能移向越南及印度。

請繼續往下閱讀...

「離開中國，三星把主力生產基地放在越南及印度，這是非常標準的新南向。」謝金河指出，三星目前在越南有8座工廠，在北越生產的智慧型手機超過2億支，其出口佔越南出口的25%，產值更佔越南GDP的28%，「可以想見三星的生產力已經與越南有了高度連結。」且近兩年三星加碼印度的投資，「三星在印度有5個研發中心、一個設計中心、2座工廠，僱用7萬印度工人。」

「所謂山不轉路轉，」謝金河指出，三星在中國大陸的市佔僅剩1%，不過這些年三星全世界的市占率一直保持在20%以上，今年三星市占率拉高到22%。「掉了中國市場，三星在別處補回來，而且還有提升，主要是在歐洲市場全面拉高在印度等新興市場，三星市占率都增強。」

謝金河指出，美國最近又加大對華為的封殺力度。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪義大利呼籲該國的5G建置不要使用華為設備，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在印度更公開舉例，想買的新車有10%會發生致命的事故，你還會買？劍指華為。「美國對付華為，抑制了華為繼續攻城掠地的力道，三星反而意外撿到槍？」

文末，謝金河謝道，三星靈活移動動生產基地，著實讓台灣電子產業上了一堂課。

ET快訊
好市多黑色購物節來了！「台灣7天全球最長」日期曝光
快訊／馬英九批操弄「芒果乾」　蔡英文反擊：種芒果的就是他
快訊／誠實蜜蜂「正式撤台」！內部信曝光：不會有工作人員續留
直播主買連千毅70萬勞力士！10家當鋪沒人敢驗…網抓包造假痕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

雙十國慶！金牌台啤國慶限定版來了　全台限量240萬罐

八大公股銀之首！一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

iPhone新機給力！大立光9月營收65.96億元　再創歷史新高

快訊／美失業率創50年新低　美股三大指早盤全面上漲！

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達斥資10億設立泰國子公司

節能家電退稅　注意發票上要載明型號

交易金額衝千億元　台灣Pay明年擬繼續轉帳免手續費

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

謝金河：美劍指華為　反讓三星撿到槍

電子支付好夯使用人數衝上568萬　一卡通最多人用穩坐冠軍寶座

雙十國慶！金牌台啤國慶限定版來了　全台限量240萬罐

八大公股銀之首！一銀小微企業貸款　半年助5000位小老闆圓夢

iPhone新機給力！大立光9月營收65.96億元　再創歷史新高

快訊／美失業率創50年新低　美股三大指早盤全面上漲！

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達斥資10億設立泰國子公司

節能家電退稅　注意發票上要載明型號

交易金額衝千億元　台灣Pay明年擬繼續轉帳免手續費

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

車一開過「人孔蓋秒爆炸」…鳳山女驚恐尖叫！警消研判：化糞池沼氣壓力太大

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／反送中波及！美大廠當季「黑色服飾」　深圳運到台灣賣...結果被禁運

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

香港迪士尼宣布「延至13點」開放園區　今晚六合彩「延3天開獎」

陸黃金週4天運送「3.45億人次」！景區塞爆「只看到人頭」

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

財經熱門新聞

房產專家Sway：不建議買遠雄..

換腦先想怎麼賣　植物蝦熱銷德日

即／美失業率新低　美股全面上漲

日圓飆至三周新高　換新台幣5萬..

神卡發威！玉山銀連2個月榮登發..

情侶月薪共8萬　買房非夢事！專..

拒當下流老人　各年級生解方看這..

彩券中獎5千元以下領獎　免身分..

加油再等等！下周油價預估出爐　..

因應中美貿易戰前進東南亞　廣達..

頭獎衝5.9億！大樂透最後加開..

節能家電退稅　發票要載明型號

影／專家購屋看三點「重大公建、..

分析師：75%Netflix用..

更多熱門

相關新聞

大立光9月營收65.96億元　新高

大立光（3008）今（5）日公布9月合併營收為65.96億元，較上月營收成長2%，較去年同期成長20%，不僅連三月增長，更是繼8月達64.76億元的歷史高點後，再度寫下單月新高紀錄。

投資買老大，別買老二！

塔里木油田發現「千億方級」大氣田

三星手機退出中國製造　工廠熄燈

Galaxy Watch Active2亮相

關鍵字：

謝金河三星新南向華為

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面