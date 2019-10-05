李鎨澂／審預算又申請補助的時代力量

誇稱要超越藍綠的時代力量，早已左支右絀。尤其令人詬病的是，他明明託庇民進黨大綠門下，卻又忽而提名、忽而不提名立委候選人。還有的人表演退黨，卻仍出現在黨的舞台。凡此都給民進黨最大壓力，求瓜分票源與政治交換。

最啟人疑竇的是，在野黨本應監督政府開支，保護人民腰包；但是今年四月新修改的「政府採購法」，卻大開藝文活動預算之門，不必再受政府採購法的限制。而時代力量核心黨員組成的藝文活動公司，正是此一新法的受益者，但時力一聲也不吭，球員兼裁判，有虧在野黨議員看緊國家預算的職守！

政府採購法第4條原來規定：「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。」今年（108年）4月30日民進黨主導修改通過，增加第2項規定：「藝文採購不適用前項規定，但應受補助機關之監督；其辦理原則、適用範圍及監督管理辦法，由文化部定之」。簡單來說，目前公告金額是100萬，若一場藝文活動（例如沸沸揚揚的『大港開唱』）金額1000萬，政府補助500萬，就應該適用嚴謹的政府採購的程序規定，必須嚴格公開招標辦理。但是在今年4月新法通過以後，只要是藝文採購，就不必再公開招標了，只要符合文化部訂頒的辦法就行。

如此一來，等於大開濫用藝文活動經費之門！今後只要託名、沾到邊是藝文活動的採購，國會就完全管不到藝文預算怎麼花了！就算藝文活動是1億，國會也休想監督，因為只要符合文化部的辦法就行，而文化部的辦法，由文化部的政務官說了就算。立法院本應監督預算，現在卻由民進黨主導，刪除了監督藝文預算的法律依據！那位可以拿到其他在野黨拿不到的資料，熱中揭弊的黨魁黃國昌，卻對民進黨修改的此條文，一句夠力的批評之語都沒有。因為時代力量有黨員經營藝文活動公司，還跟政府申請了藝文補助，是新政府採購法的受益者。

請繼續往下閱讀...

我國政黨法禁止政黨經營事業，卻沒規定政黨的成員若經營藝文公司，並且向政府申請補助、還收取門票的營利行為（『大港開唱』有收門票），應如何處理，明顯是立法疏漏。時力當可辯稱政黨黨員「不是政黨」，但是有政黨黨員奧援的藝文公司，向政府申請補助，國會又不能監督審立院預算，人民當可合理揣度，同屬政治綠色光譜的政黨，是否能爭取更多預算的懷疑。況且這些政黨黨員經營的公司，其財務是否健全，金流方向為何，通通都是疑問；政黨有開小金庫，以規避政黨法監督之虞。

建議時力，作秀式的揭弊可以免了，脫離大綠庇蔭，替人民看緊荷包，刪除浮濫藝文預算之門的前述政府採購法條文，才是正經。否則一手開公司，一手向政府申請補助，又享受不受國會監督的利益，絕逃不了人民的最終裁判！

●作者李鎨澂為國家政策研究基金會特約研究員，本文為作者投稿文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。查看原始文章