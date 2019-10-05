影／吳郭會破局…被郭台銘耍了？　吳敦義動怒：是他要求見面

記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘為安撫郭粉情緒，認為若無重大議題討論，「吳郭會」可暫緩。對此，國民黨主席吳敦義5日竟罕見動怒表示，吳郭會完全是郭台銘辦公室規劃，「我沒有提出這樣的需求。」

郭台銘陣營原先將在2週後安排跟吳敦義會面，但郭幕僚蔡沁瑜3日表示，不少鐵郭粉聽到「吳郭會」消息後情緒很激動，甚至傳出500人退團潮，「郭台銘得知後很不捨，認為這些都是支持他的力量、是他的後盾，既然支持他的人有意見，若沒又重大議題，吳郭會可以暫緩。」

對此，吳敦義5日受訪時，被問及「還要見郭台銘嗎？覺得被郭耍了嗎？怎麼看待郭粉不滿吳郭會？」時，竟氣憤地表示，是否跟郭台銘見面，完全是郭規劃要求的，「我沒有提出這樣需求」，但如果有適當時間當然願意跟郭台銘碰面。

另外，針對去年選舉勝選操盤手、國民黨組發會主委李哲華在選前100天遭撤換，調任智庫副執行長，引發內鬥質疑，吳敦義回應，調動完全是人事正常變化，「什麼叫鬥？開玩笑。」

吳敦義說，組發會遺缺由閱歷非常深的副祕書長杜建德兼任，調動李哲華職務是擴大他的範圍，李哲華有組織發展委員會經驗，到智庫去接手前副執行長陳雄文職務，讓智庫這些有智慧、沒有輔選經驗的人，能把組織與智庫這兩項互相交流。

▲郭台銘、吳敦義。（合成圖／資料照）



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