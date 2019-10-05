「只會說幹話」！火警後高官跳出來檢討　消防員無奈道心聲：我們只想活下去

▲每每火警造成消防員殉職，政府高官就會跳出來檢討，但這些看在基層眼裡根本無濟於事，未來還是會有更多弟兄白白犧牲。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

台中大雅違規農地工廠失火，導致消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉命喪火窟，引起社會關注，也引來不少政府高官注意，紛紛要求消防單位檢討設備或是搶救的SOP。對此，就有不少基層消防員不以為意的說，「會檢討一陣子，但就是一陣子，未來也只會有更多弟兄被燒死」。

近年來，發生多起大火，讓消防員不幸殞命，也讓家屬相當痛心，而往往在發生事情後，許多政府高官就會跳出來檢討，像是2015年1月20日的新屋保齡球館大火，6名消防員不幸殉職，而當時的民進黨主席蔡英文就表示，要「痛定思痛」，嚴肅看到人力不足及設備老舊的窘境，必須全面檢討裝備。

2018年4月28日的桃園敬鵬大火，造成5名消防員身亡，而當時的行政院發言人徐國勇也曾表示，「對於消防員的裝備以及人力補足，一定會以最快速度全力來保障他們的安全」，而總統蔡英文事後也在臉書發文表示，「不希望讓弟兄們白白犧牲，他們的心情我能體會，答應他們的承諾我一定會做到。」

▲台中2勇消被其他弟兄救出時，遺體已燒到焦黑、碳化。（資料照／記者李忠憲攝）

這次台中大雅違規農地工廠失火，同樣也造成2名消防員殉職，而內政部長徐國勇事後也表示，標準救災SOP中規定，火場沒人就不要進去，台中消防局要針對此次的指示做出檢討報告。對此，有許多消防員提出質疑，「到底是哪個縣市有此（無人受困不用進入火場）規定？」因為進入火場前須全面評估當下的資訊，不能單以有無人受困為判斷條件。

台中消防局長曾進財也說，如果不進入火場找到火源，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大，消防局豈不是被外界批評毫無作為、瀆職；若是再碰上鐵皮屋大火、無人受困的情況，現場消防人員如何在先保護自己生命情況下再滅火，消防局要好好研擬一套辦法，才不會讓消防員平白犧牲。

然而，這樣的言論一出，更是瞬間引爆各地基層怒火，紛紛撻伐，「擔心輿論壓力就可以犧牲自己人？」、「不要下送死的指令，誰會死？要人在沒有水線防護的情況下進入火場，還要隊員想辦法保護自己的生命，只為了救工廠老闆的財產嗎？」、「長官只會說滿滿的幹話，最後害人死了再說『從優撫卹』，搞得好像是他們爭取更多處理後事的錢一樣」。

▲對於接連有弟兄不幸殉職，有消防員沉痛說出心聲，「我們只想活下去」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

有消防員更是沉痛表示，「消防隊真的沒有英雄，我們在火場同進同出，就是因為我們想活下去，所以彼此互相照應。我們不想死。就算今天不得不犧牲了，我們也期望著犧牲的有價值，但...我們真的不想死。」

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