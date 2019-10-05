影／港警「射實彈」擊中14歲男大腿　保安局：員警保護性命「屬於合法自衛」

記者朱世凱／綜合報導

香港示威者為了抗議港府頒布《禁蒙面法》，昨（4）日晚間在多個地區縱火、破壞。過程中還傳出，一名休班員警在元朗大馬路遭大批黑衣人包圍毆打，隨後還遭人投擲2枚汽油彈，他因此開了一槍實彈槍，導致一名14歲少年的大腿中彈。保安局局長李家超今（5）日表示，警員當時「必需保護自己性命」，因此屬於合法的自衛行為。

▼香港14歲男學生中槍。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

李家超表示，昨晚有休班員警在元朗向14歲少年開實彈槍，該警員當時「必需保護自己性命」，所以行為屬於自衛且合法的。他也強調，示威者襲擊員警是瘋狂的舉動，「大批群眾集結時，個人身份會被群眾身份淡化，令個人責任及理智模糊，繼而做出違法行為。」

他指出，蒙面的示威者反對《禁蒙面法》是在預期之內，不顧法紀的人要以執法及司法制度處理，而《禁蒙面法》對守法的市民有嚇阻性。李家超重申，目前警務人員已經有權力「截查市民身份」，倘若市民堅持蒙面而令警員無法確認身份時，可以用「阻差辦公罪名」處理，訂立該法只是要讓責任及權力清晰化。

▼《禁蒙面法》引起香港示威者反彈。（圖／路透社）

律政司司長鄭若驊也表示，條例目的是在恢復公眾安全及秩序，頒布《禁蒙面法》是逼不得已、艱難的決定。她認為，該例沒有影響到合法及和平遊行集會及言論自由，和平示威者不需要擔心秋後算帳而蒙面。

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