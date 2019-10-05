港府實施《禁蒙面法》　蘇嘉全：民主自由必然戰勝一切

▲香港民眾抗議港府實施禁蒙面法。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

香港政府4日下午宣布訂立《禁止蒙面規例》，該規例自5日凌晨0點即生效，引發許多香港民眾不滿，進而爆發許多衝突現象，包括港鐵多站遭縱火、破壞因而宣布全線停駛。對此，立法院長蘇嘉全5日上午受訪時表示，香港政府應該懸崖樂馬，繼續這樣做下去只會火上加油，「因為從過往非常多的歷史經驗來看，民主自由必然戰勝一切」。

蘇嘉全5日上午赴立法院出席「108年國慶記者會」，說明國慶表演內容及籌備進度。他會前受訪時表示，對於港府實施《禁止蒙面規例》感到非常遺憾，從台灣的歷史教訓來看，政府用高壓手段鎮壓人民只會離人民越來越遠，更造成社會對立，「港府這樣的做法非常不適合」，呼籲香港政府能夠懸崖樂馬，繼續這樣做下去只會火上加油，從過往非常多的歷史經驗來看，民主自由必然戰勝一切。

蘇嘉全認為，從目前的趨勢來看，香港政府正朝著戒嚴的方向在處理，沒有好好探究事情的緣由是什麼，反而用更高壓方式處理人民的怒火，「他們應該借鏡台灣過往的經驗，會朝比較好的方向來處理」。

此外，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲也表示，香港政府啟動「緊急情況規例條例」，破壞香港民主機制，將嚴重激怒港人，恐會導致一國兩制提前結束，港府應懸崖勒馬，面對人民訴求，切勿一錯再錯。

民進黨團書記長李俊俋則說，香港政府不思和平面對群眾五大訴求，以武警暴力鎮壓示威，日前才發生對示威者致命部位開槍及導致外國媒體記者失明等嚴重事件，如今又根據「緊急情況規例條例」可以在未經民主程序下制定有關通訊、出入、逮捕等緊急法律，毋須經過立法機關審議，此舉形同將立法權讓渡予行政權，讓政府以合法名義無節制的侵害民眾人身安全與表達的自由，形同進入戒嚴。

李俊俋認為，港府的作法只會激發香港民眾更大的怒火，造成香港社會更大的撕裂，讓政府與人民的對立陷入無可挽回的局面。

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