影／2000坪「超級南」設計超市開張！「雲霄推車」幕後推手是布袋戲師傅



▲2019台灣設計展「超級南」，打造全球最大「設計超市」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

高手真的在民間！2019台灣設計展「超級南」今（10/5）日起在屏東舉行，主展區位於台糖縣民公園，將2000坪空間打造成全球最大的「設計超市」，四周環繞「雲霄推車」相當吸睛，然而要讓推車運轉起來可不容易，原本這個任務棘手到沒人願意幫忙，最後讓它們動起來的幕後推手，是一名從事布袋戲和舞台設計30年的師傅吳泳興。



▲2000坪全球最大「設計超市」，有動態裝置「雲霄推車」環繞。（圖／2019台灣設計展／台灣創意設計中心提供）



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總策展顧問張鐵志提到，屏東位於台灣的最南端，因此將設計展命名「超級南」也有雙關語，也就是超級「難」，他舉例自己從台北到這裡開會，來回車程需要6小時，是交通上的難。而主展區的整體空間規劃，由建築師朱志康團隊來執行，將2000坪大的空間打造成一座「設計超市」，把屏東的物產和熱情搬到這裡，呈現在大家眼前。



▲想結合「好玩」的特色，就聯想到遊樂園裡的雲霄飛車，改造成「雲霄推車」。（圖／記者林育綾攝）



朱志康提到，一開始就想做成超級市場的概念，又想結合屏東的「好玩」特色，才想到把手推車結合雲霄飛車，原本要讓「雲霄推車」可以上下高低翻轉，像真正的雲霄飛車一樣，但評估後危險性太高，還是作罷。但手推車要怎麼動起來？讓他一開始傷透腦筋，四處打聽也都沒人願意接下這個棘手任務，直到深藏在民間的吳泳興師傅現身，一口答應幫忙。



▲讓「雲霄推車」動起來的幕後推手，是深藏在民間的高手吳泳興。（圖／記者林育綾攝）

吳泳興經營雙龍園掌中戲劇團，從事布袋戲表演、舞台車設計已經30多年，包括馬達升降、走雲景高架全都自己來，他經朋友介紹，因緣際會接下這任務，後來跟工作夥伴張恭銘兩人，花了2個月時間做軌道、43台推車底盤，並不斷調整行進速度，終於讓一台台推車能在軌道上動起來！



▲43台推車一個個底座、軌道、設法讓它們動起來，都是吳泳興和工作夥伴耗費2個月時間合力完成。（圖／記者林育綾攝）

朱志康也覺得不可思議，沒想過會是布袋戲師傅來幫忙，但非常感激他讓這個天馬行空的想法實現，這個動態裝置作品命名為「超級假期」，當推車行進，還有互相撞擊的聲音、空間裡有廣播的聲音、冷氣機大聲運轉的聲音，都會讓參觀者感覺像在逛超市。

而在空間照明上，有李其霖先生以義工身份擔任燈光顧問；還有建築師游耀洲也贊助了技術，給予專業指導。屏東縣政府也盡力為策展人們張羅各項道具，減少成本，降低資源浪費，「雲霄推車們」在展覽結束後，會再回到家樂福，變回購物推車繼續為民眾服務。

朱志康認為展覽後續不能造成環境的負擔，所以這次使用的素材，有相當高的比例都是可以再度回收使用的。由於展覽只有2周時間，在規劃初期就已計畫好所有使用物件的後續處理方式，推車、鷹架、馬達、軌道、引擎、輪胎、以及帆布等等，都已經安排好展覽結束後的去向了。「我們期望在台灣設計展中，民眾感受到的不僅是設計品的展現，而是從無形的計劃到實體的呈現，都是過精心的設計，這才是我們台灣的設計力啊！」

他也說，這也是難得「開放夜間參觀」的設計展，因為知道屏東的白天非常熱，很多人晚上才出門，就可以來逛展，雖然這個設計展做起來「超級難」，挖了很多洞讓自己跳，但就是期望帶給大家跟北部很不一樣的南部設計展！

主展區內共有5大主題展覽、1家設計賣店：

1. 屏東西

由擅長以設計連結在地產業與日常生活的無氏製作負責人吳孝儒擔任策展人，主軸探討屏東特色產業，深入屏東這個台灣農業大縣，透過檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜6種農產，帶領民眾探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，運用設計思維梳理脈絡、轉化加值，從屏東學、屏東人、屏東選三面向，重新串連設計觀點與地方產業。



▲屏東西的設計入口，像是超市裡賣電視的區域。（圖／記者林育綾攝）





▲透過屏東6種特色農產，探討產業發展的脈絡。（圖／記者林育綾攝）



▲講堂的椅子上都有放置一本屏東在地雜誌、刊物，讓民眾隨意翻閱。（圖／記者林育綾攝）

2. 屏動能

屏東不只有物產，也是「體育大縣」！此區由中衛發展中心及桔禾創意張漢寧總監共同策劃，以屏東在地體育賽事、選手故事為主軸，表達屏東人的運動能量及競賽佳績，同時認識經濟部工業局推動之MIT優質運動產品及創意生活業者商品，精彩呈現台灣運動用品的細膩設計是如何拚出屏東的運動動能。



▲▼「屏動能」展現屏東人的運動能量。（圖／2019台灣設計展／台灣創意設計中心提供）

3. 屏東製

由工業技術研究院與高田設計沈琮祐總監策劃，從通路的角度對應屏東知名物產，透過五感體驗讓製造業走向觀光，呈現出看見屏東、來自屏東、體驗屏東三個場域的規劃，從中展現出屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。



▲「屏東製」透過五感體驗讓製造業走向觀光（圖／記者林育綾攝）



4. 屏東ya

屏東ya的設計相當特別，由蚯蚓文化游智維總經理擔任策展人，他提到，很多人對屏東不熟悉，事實上屏東是一個有最多元族群匯聚的地方，就像是「整個台灣的縮小版」，包含閩南、客家、原住民⋯等，所有人來自不同祖先，但所有人在屏東這土地上生活，就好像屏東大武山有許多河流，最後都匯聚在同一片海洋；而不同族群的人，聚在一起拍照時都同樣說著「YA！」各式各樣的人，促成這片土地在吃喝玩樂上有各式面貌。



▲不同族群的人，聚在一起拍照時都同樣說著「YA！」（圖／記者林育綾攝）



▲入口處設計7個不同閘口，象徵7道河流，經過時會聽見不同語言對你打招呼。（圖／記者林育綾攝）

其中入口處設計7個不同閘口，象徵7道河流，經過時會聽見不同語言對你打招呼。游智維希望藉由「轉換視角」，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，藉由文字故事的閱讀重新理解這片土地，打開對屏東的想像，如同孩子般地將對新事物的學習轉換成日常事物的觀看方式，將景點轉換成故事，而故事將變成前進的路徑。

▲▼「屏東ya」象徵多元族群融合，匯聚成各式各樣的生活方式。（圖／記者林育綾攝）

5. 屏安村

由5% Design Action社會設計平台楊振甫博士擔任策展人，以屏東「安居樂業」為訴求，透過社會設計嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。



▲「屏安村」超大恐龍裝置藝術，是由當地老人長輩和小孩一起合力完成，象徵攜老扶幼社區共融。（圖／記者林育綾攝）



▲「屏安村」可以看到屏東特有的小綠人號誌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏安村能看到「全齡共融、失智友善」的特色。（圖／記者林育綾攝）



▲現場還有球池讓小朋友玩耍。（圖／記者林育綾攝）



▲考量到失智長輩比較不會站起來走動，「屏東村」裡有讓長輩站起來走動的「踩魚池」投影遊戲。（圖／記者林育綾攝）

6. 好屏未來市

由未來式有限公司串聯台灣由南至北的好設計，現場還推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」傳遞舌尖幸福，當日新鮮製作、限量供應。



▲「好屏未來市」串聯台灣由南至北的好設計（圖／記者林育綾攝）

2019台灣設計展

日期 10.05(六)－10.20(日)

主展區｜台糖縣民公園 (屏東縣屏東市台糖街66號)

衛星展區｜屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區

設計熱點｜屏東美術館、竹田西勢樂智園區

官方網站｜www.designexpo.org.tw

官方粉絲團｜台灣設計展 Taiwan Design Expo